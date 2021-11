¡Qué sexy! Rihanna revoluciona las redes con este pijama que deja el trasero al aire La cantante y empresaria modeló uno de los nuevos diseños de Savage x Fenty con un original escote en la parte trasera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna trasero al aire Credit: Kevin Mazur/Getty Images ¡Lo ha vuelto a hacer! Todos sabemos que a la cantante Rihanna le encanta experimentar con la moda y no le tiene miedo a nada. Desde lucir vestidos completamente transparentes, a envolverse en un voluminoso traje negro en la última gala del Met, la de Barbados no teme mostrar su cuerpo cuando la ocasión lo requiere. En esta ocasión, ha revolucionado Internet posando con uno de los nuevos pijamas de su línea Savage x Fenty. En tejido de cuadros azules, marrones y morados, y con varias piezas a juego, desde sujetadores a camisolas o shorts, que se ven cálidas y amorosas, todo parecía que se trataba de ropa para dormir cómoda y casual. Pero tratándose de Rihanna no podía faltar un toque picante. La prenda que más nos ha llamado la atención de los modelados por la intérprete de Umbrella ha sido un pantalón largo que deja el trasero completamente al aire. Anudado en la cintura, el pantalón cuenta con un escote circular en la parte de atrás que muestra lo que hay debajo, en este caso, el derrière de Rihanna. Rihanna trasero al aire Credit: Instagram Por supuesto no hay ninguna regla en el mundo de los pijamas. Hay mujeres que duermen en ropa interior, con camisetas de hombre, con conjuntos de franela, con shorts haga frío o calor, con camisón o directamente desnudas. Así que, ¿por qué no con este indiscreto pantalón? El modelo se llama Tied Up Tartan Open-Back Pj, está disponible en dos colores y ahora lo puedes encontrar rebajado para miembros por $13.98 ($49.95 es el precio original). El pantalón pertenece a la colección Savage x Fenty presentada hace unas semanas en un show repleto de estrellas del mundo del entretenimiento con una amplia diversidad en cuanto a tipos de cuerpo, un aspecto de su marca que Rihanna ha cuidado siempre mucho y es que, tal y como vemos en su web, sus prendas están diseñadas para todas las personas. Rihanna trasero al aire Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus historias de Instagram, la también actriz con el cabello recogido en trencitas y un sensual delineado de ojos en color rojo, posó además con un bralette, una camisola y un short con cinturilla de encaje del mismo tejido que el original pantalón. Y tú, ¿te pondrías este diseño para dormir?

