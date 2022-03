Este nuevo color de cabello de Rihanna te hará correr a pedir cita en el salón ¿Te atreverías a copiarlo? Mira aquí para ver su transformación y por qué está imponiendo tendencia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay cambio que Rihanna pueda hacerle a su cabello que no provoque un maremoto en las redes sociales e incluso aumente el número de citas en los salones de belleza del planeta. Pero este último nos remonta al país de las maravillas y al famoso gato de Cheshire que tanto perseguía a Alicia. La "bad girl Riri" eligió las mismas rayas del famoso gato pero en rojo sangre sobre una base en negro. ¿Crees que todas podemos llevarlo y triunfar en el intento?. Tal vez no, pero Rihanna sin duda alguna. La estrella utilizó esta tendencia de cabello como la nueva imagen de Savage x Fenty para las pasadas festividades del Día de San Valentín y según reporta Glamour magazine los salones de belleza se han visto copados en citas de miles de chicas que buscan recrear este estilo con el que tiñó su peluca. La elección de Rihanna, se remonta una tendencia vanguardista de cabello conocida como Y2K y su propuesta rinde homenaje a sus creadores. Este look del cabello rayado según reporta la revista de belleza Grazia toma su referencia de la cultura de MySpace, donde los que llamaríamos 'influencers' hoy en día, se teñían el cabello con rayas horizontales grandes y gruesas que generalmente se correlacionaban con las subculturas "emo" o "scene" del inicio del milenio. Bien sean extensiones o cabello "natural", la coloración de esta tendencia puede variar desde rosas y rojos vibrantes hasta rubios y castaños más sutiles. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En una publicación de Instagram compartida recientemente por la maquilladora Priscilla Ono, se ve a la cantante de "Diamonds" y futura mamá asistida por un trío de estilistas para su sesión promocional de Savage x Fenty y Fenty Beauty Valentine's de 2022. El objetivo de la publicación de Ono era resaltar las virtudes del nuevo brillo de labios Gloss Bomb Heat de Fenty Beauty que promete un efecto voluminoso más intenso ¡pero el cabello se robó el show! Naturalmente, el look completo incluye lencería sensual de encaje rojo de nada menos que Savage x Fenty. Si bien esta llamativa tendencia de cabello puede sorprender a algunos, esta no es la primera vez que vemos una combinación a rayas. También Megan Thee Stallion recientemente lució un arcoíris en su cabeza en tonos pasteles, lila, amarillo y rosa haciendo homenaje a la temporada de primavera, y aunque luce muy cool el rojo sangre de Rihanna sigue mandando la parada. Si estás pensando seguirle los pasos a Riri así sea por diversión, quizás en vez de teñir tu cabello prefieras optar por una divertida peluca. La revista Allure confirma que la obra maestra que lució la diva para su campaña fue creada por el peluquero con sede en Nueva York Erol Karadağ y diseñada por Jahleel Weaver. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, nos sorprendió con otra más. Por eso no podemos dejar de pensar en sus próximas propuestas durante los últimos meses de su embarazo y en cómo vestirá a su pequeño retoño.

