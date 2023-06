Rihanna revela cómo logra que su pancita de embarazo se vea perfecta en sus apariciones públicas La talentosa cantante está embarazada de su segundo hijo y ama los looks que dejan ver su vientre. Ahora ha compartido el producto que usa para maquillarla y verse radiante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna es una mamá fuera de lo común en cuanto a estilo se refiere. Siempre atrevida y sensual, la cantante no ha variado mucho sus elecciones de moda durante sus dos embarazos y adora presumir su pancita al aire siempre que puede. La de Barbados luce como nadie con cropped tops y pantalones o minifaldas bajos, bralettes de brillos, cadenas de diamantes, sexis conjuntos con aberturas o chaquetas cortas con las que muestra piel. Rihanna maquilla pancita embarazo Credit: Gotham/GC Images Ahora, la también empresaria ha revelado que maquilla su vientre para que se vea aún mejor. En un video de la cuenta de Instagram de su marca de belleza, la talentosa artista aparece utilizando el iluminador en polvo Diamond Bomb de Fenty Beauty con una brocha estilo kabuki. Con movimientos circulares lo extiende por su tripa dándole un brillo platinado increíble. "No lo llamamos #DiamondBomb por nada", reza la descripción. "Rihanna brilla por sí misma y además aplica [el iluminador] Diamond Bomb en [el tono] How many carats?! En su pancita de embarazada para ir a juego". Los productos de Fenty Beauty son veganos, libres de crueldad animal y con fórmulas limpias. Rihanna maquilla pancita embarazo Credit: Cortesía En el video, la cantante de Umbrella, de 35 años llevaba un cropped top satinado de color gris, con aberturas, y una falda plateada con brillos que centellean frente a la luz, tanto como el efecto logrado en su barriga de embarazada. Un look que usó hace algún tiempo, para celebrar el lanzamiento de su marca Fenty Beauty en la cadena Ulla. La mamá del pequeño Rza ha hablado en el pasado del reto que supone adaptar su estilo al embarazo, pues no le gusta usar ropa premamá, y cómo el maquillaje y la moda le ayudan a tener confianza en sí misma. "Ahora estando embarazada hay días que te sientes como 'ugh solo quiero quedarme aquí tumbada en el sofá todo el día'. Pero cuando te pones un poco de maquillaje, un poco de pintalabios, te transformas", comentó a la revista People. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN La ganadora del Grammy y amante del bling bling es al fin y al cabo una mujer de carne y hueso que también se desanima a veces por su aspecto físico. "Te pones la ropa y cuando te ves bien, te sientes bien", continuó la estrella. "He oído eso durante mucho tiempo, pero es cierto. Realmente te puede levantar del sofá y hacerte sentir como una bad bitch".

