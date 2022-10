Con su estilo sexy y deportivo, Rihanna demuestra que es la mamá más cool Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Rex Features/ Shutterstock// Backgrid// Splash News/ The Grosby Group Durante su embarazo la cantante Rihanna dejó claro que nada -incluida su pancita - iba a cambiar su estilo. Ahora que ya lleva unos cuantos meses ejerciendo de mamá, la de Barbados presume su silueta en vanguardistas looks que nos encantan. Mira sus últimas apariciones. Empezar galería Toque lencero rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Splash News/ The Grosby Group Para una cita romántica en Nueva York, RiRi lució minifalda de cuero verde con una blusa satinada del mismo color, con algunos botones desabrochados que dejaban entrever su sostén de encaje negro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mente en el juego rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Rex Features/ Shutterstock/ The Grosby Group La cantante visitó su estudio de grabación en Los Ángeles, y quizá para ir entrando en el ambiente de su actuación para el Super Bowl, vistió una camiseta de este deporte en color plateado combinada con pantalones de mezclilla rectos, bolso con estampado de serpiente, lentes futuristas y una gargantilla metálica muy original. 2 de 8 Ver Todo Clásico negro rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Splash News/ The Grosby Group Muy elegante, la cantante de Disturbia está trabajando en crear nuevas canciones y la vimos abandonar el estudio vestida de Balenciaga de la cabeza a los pies, con unas gafas de sol muy futuristas y el cabello lacio al estilo Audrey Hepburn. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Mezcla ecléctica rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Backgrid/ The Grosby Group Aficionada a las camisetas de estilo deportivo, que también usó durante para ocultar su embarazo durante los primeros meses, combinó como nadie esta en azul eléctrico con un pantalón de cuadros verdes, mocasines bicolor y su amada cartera de pitón. 4 de 8 Ver Todo Siempre sexy rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Backgrid/ The Grosby Group La maternidad no ha impedido a la pareja mantener citas románticas sin su bebé. De fiesta por Nueva York con su esposo la vimos con este minivestido negro de escote asimétrico y una camisa oversized blanca. 5 de 8 Ver Todo Botas únicas rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Gotham/GC Images Para una paseo casual por Nueva York, la intérprete vistió una minifalda realmente mini, que compensó con unas botas vanguardistas súper altas y holgadas. Completó su atuendo con una camiseta y una cartera de pitón amarillo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Últimas tendencias rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Backgrid/ The Grosby Group Aunque esta temporada no la hemos visto en las primeras filas de las semanas de la moda, la empresaria de belleza siempre luce a la última, como con este corsé negro satinado que combinó con pantalones ceñidos y una gabardina de cuero. No le faltaron los lentes de sol ni los tacones. 7 de 8 Ver Todo Sport chic rihanna es la mamá más cool estilo Credit: Best Image/ The Grosby Group Posiblemente la también actriz sea el mayor exponente de la moda deportiva elevada a la máxima elegancia, como cuando apareció en París con esta chaqueta oversized de Martine Rose, los "pantabotas" de Balenciaga x Adidas con las clásicas rayas de la firma y varios collares de perlas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

