Los increíbles looks que ayudaron a Rihanna a ocultar su embarazo La artista despertó sospechas después de que en las últimas semanas solo se dejó ver con abrigos oversized. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una roca, ya te habrás enterado de que Rihanna espera su primer hijo junto a su novio el rapero A$AP Rocky. Para anunciar la buena noticia, la cantante y empresaria se dejó ver junto a su pareja en el área de Harlem ataviada con un look de jeans rasgados de tiro bajo y un abrigo fucsia de Karl Lagerfeld que dejó desabotonado casi por completo para que su hermosa barriga fuera el centro de atención. Además, llevó una correa de Chanel, al igual que un collar vintage con una cruz gigante y piedras preciosas. Ahora bien, lo que en este momento está dando mucho de qué hablar, es la forma en que la artista ocultó su embarazo sin dejar de lucir fabulosa. Y es que en las últimas semanas la hemos visto en todos lados. Durante estas últimas semanas, la cantante se ha refugiado debajo de la ropa oversized, en especial de los abrigos. De hecho, aunque los abrigos eran muy cool y modernos, eran tan grandes que muchos de sus fanáticos empezaron a especular de un posible embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna y su look de embarazo Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Rihanna looks para ocultar embarazo Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Rihanna looks para ocultar embarazo Credit: Raymond Hall/GC Images Rihanna looks para ocultar embarazo Credit: Robert Kamau/GC Images Rihanna looks para ocultar embarazo Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Rihanna looks para ocultar embarazo Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Eso sí, aunque la cantante hizo lo posible por ocultar su creciente barriga, nunca dejó de llevar piezas sexys, que la acercaban más a la Rihanna de siempre. En cada uno de sus looks, además de un abrigo oversized, una camiseta ancha o una cartera estratégicamente colocada para cubrir el estómago, no olvidó llevar piezas como una sexy minifalda, sandalias tipo gladiador que resaltaban sus tonificadas piernas, al igual que otras prendas que le sentaban de maravilla a su figura.

