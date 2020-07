¡Sorpresa! Muy pronto Rihanna lanzará nueva línea de productos para el cuidado de la piel Los productos estarán disponibles tanto en Fenty.com, al igual que en Sephora. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que la línea de cosméticos Fenty Beauty, creada por la querida cantante Rihanna, es una más exitosas y populares del momento y todo gracias a los innovadores e increíbles productos que ofrece. Incluso, la línea que fue lanzada a al mercado en el 2018, ha ganado tanta popularidad que hasta se ha ganado premios e incluso según se reportó, en los primero 40 días hizo unos $100 millones. También es favorita de muchas famosas y vlogueras de belleza gracias a la efectividad de los productos. Ahora la marca se prepara para entrar al mundo de los productos para el cuidado de la piel con su nueva línea Fenty Skin, una línea de productos que promete revolucionar el mercado. La verdad es que esta nueva aventura de la cantante era una que muchos estaban esperando desde el año pasado cuando la marca patentizó Fenty Skin en Estados Unidos. Además, en varias entrevistas la cantante indirectamente dejó saber que tenía planes de expandir su imperio creando una nueva línea que complementaria la de maquillaje. Fenty Skin ya tiene su propia página de Instagram en dónde ya hay más de 10 mil seguidores, al igual que una cuenta de Twitter. La primera colección está pautada para salir al mercado este próximo 28 de julio en Sephora y el 31 en Fentyskin.com Por el momento no sabemos cuáles serán los primeros productos que veremos de la marca, pero lo que sí sabemos es que seguramente serán innovadores, efectivos y para con opciones para todos los tipos de pieles. Este lanzamiento sí que nos tiene emocionadas, ¿y a ti?

