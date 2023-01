Rihanna lanza colección de ropa inspirada en su show del Super Bowl La cantante se está preparando para su esperado espectáculo durante el medio tiempo de este evento deportivo y ahora presenta esta línea de edición limitada que incluye camisetas, gorras ¡y mucho más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna está calentando los motores para su esperada presentación en el medio del Super Bowl y anunció el lanzamiento de su nueva colección de ropa inspirada en este evento deportivo que tendrá lugar el próximo 12 de febrero. Así lo dio a conocer la cantante a través de sus redes sociales donde compartió algunas fotografías en las que posa con algunas de las piezas deportivas destacadas de la edición limitada llamada Game Day y que ya está disponible en savagex.com. "No estamos jugando limpio. #SavageXGameDay⁣ ¡Nuestra colección Xclusive Game Day está disponible ahora! Ya saben que es una edición limitada, así que tomen la suya mientras puedan", se lee en la publicación de Instagram de la cuenta oficial de la marca. En las fotografías, la intérprete de éxitos como "Umbrella" y "Work" combinó una camiseta oversized de dos tonos con dos pares de pantalones deportivos que decían "Propiedad de Fenty" en la parte posterior con letras azul bebé. En cuanto a los accesorios, la también empresaria llevó unos guantes de ópera negros transparentes y un collar de rubíes y diamantes y un pasamontañas marrón también con el logo de la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección de 17 piezas incluye camisetas y sudaderas con el logotipo de Fenty de estilo universitario con algunas prendas modernas y cómodas, como calzoncillos, gorros y bandanas con estampado de fútbol. También hay una destacada camiseta blanca con la cara de la cantante en el reverso y con el mensaje: "Concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, raro pero lo que sea". Disponible en www.savagex.com a $59.99. Limited-Edition LVII Surprise Tee Limited-Edition LVII Surprise Tee Left: Credit: Savagex.com Right: Credit: Savagex.com

