Rihanna celebra su maternidad modelando la nueva colección de lencería Savage X Fenty La cantante y empresaria presumió su pancita en un atrevido conjunto de ropa interior en un tono rosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna Credit: Photo by Gotham/GC Images) Rihanna sigue dando de qué hablar con sus espectaculares looks de embarazada y este martes se convirtió en tendencia al modelar un set de lencería de la nueva colección de Savage X Fenty. La empresaria, quien recientemente se retiró de ser CEO de su exitosa compañía después de cinco años, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que lució un fluorescente set de tanga en tono naranja de Sheer X. "¡Mala! #Rihanna para Savage X Fenty", escribió la intérprete de 35 años quien está esperando a su segundo bebé con su pareja ASAP Rocky. En la imagen, se ve modelando en diferentes poses en lo que parece ser un sala de almacenamiento de telas. La cantante completó su sensual look con un peinado clásico. Llevó unos mechones oscuros y un corte que hacía que su pelo cayera en cascada, un poco más allá de los hombros. Para los accesorios, añadió un brazalete, un collar minimalista y unos aretes en dorado. Su maquillaje estaba lleno de glamour y constaba de un rubor cálido y un contorno para acentuar mejor sus pómulos, mientras que un tinte de color nude se usaba en sus labios y estaba bordeado por un delineador de labios más oscuro. Cabe recordar que Rihanna sorprendió a principios de este mes al seguir ampliando su catálogo de belleza al lanzar su nueva línea deportiva Savage X Fenty: Sport. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el anunció también lució radiante en una sesión de fotos mientras modelaba un sujetador deportivo de bajo impacto On Rihpeat.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rihanna celebra su maternidad modelando la nueva colección de lencería Savage X Fenty

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.