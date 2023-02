El look del día - febrero 10, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Jennifer López, Rihanna y Carmen Villalobos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Rihanna Look del día Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group En una rueda de prensa sobre el Super Bowl, la cantante presumió pierna con este vestido gris con grandes aberturas y una moderna chaqueta de piel en dos texturas de Alaïa, combinado con sandalias de tiras con estampado de serpiente de Gianvito Rossi y llamativos aretes de Maria Tash. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Look del día Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images En los Ángeles, la Diva del Bronx apostó por la comodidad con un pantalón blanco de mezclilla rasgado, suéter de cuello vuelto y tenis. No le faltaron las lentes de sol y su bolso Birkin de Hermès. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Look del día Credit: Instagram Perfecto para el fin de semana es este chaleco-vestido color camel, con solapas, doble abotonadura brillante y aberturas en los costados de Glamourage Boutique que lució la conductora puertorriqueña con unas sandalias de tiras en color nude. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Salma Hayek Look del día Credit: Neil Mockford/GC Images Por las calles de Londres captamos a la mexicana con estos pantalones de mezclilla combinados con un suéter azul marino y rojo de Gucci y un abrigo de cuadros en los mismos tonos. 4 de 10 Ver Todo Reina Máxima Look del día Credit: Patrick van Katwijk/WireImage La reina nos está regalando grandes looks en su viaje oficial por el Caribe holandés, como este maxivestido de estampado tropical blanco y amarillo que combinó con cinturón y aretes de fibras naturales y alpargatas. 5 de 10 Ver Todo Mónica Barbaro Look del día Credit: Manuel Velasquez/Getty Images La actriz deslumbró en el estreno de At Midnight, cinta que portagoniza junto a Diego Boneta, en Ciudad de México ataviada con vestido satinado fucsia de Naeem Khan con cuello halter y pequeña cola. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Romina Poza Look del día Credit: Manuel Velasquez/Getty Images La hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza no quiso perderse el estreno de At Midnight, donde la vimos con una minifalda de tablas blanca y suéter beige oversized. Como accesorios, un bolso de mano de Louis Vuitton y unas botas altas de ante en color camello. 7 de 10 Ver Todo Carmen Villalobos Look del día Credit: Instagram La actriz está en su país natal promocionando Café con aroma de mujer y presumió su esbelta silueta con este pantalón blanco de corte palazzo y un sensual top azul con originales aberturas, de Silvia Tcherassi. 8 de 10 Ver Todo Lindsay Lohan Look del día Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Christian Siriano Vimos a la actriz en la primera fila del desfile de Christian Siriano en la Semana de la Moda de Nueva York con este llamativo conjunto de pantalón y top efecto capa confeccionados en satín de color cobre del diseñador, a juego con su larga melena. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cara Delevingne Look del día Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic La modelo dijo presente en la gala NFL Honors en Fénix, Arizona, con este romántico set de pantalones y abrigo transparentes, bordados con rosas rojas y verdes, bajo el que llevó un body negro. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

