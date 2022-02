Rihanna rompe las normas del estilo de maternidad en el desfile de Gucci Con su pancita al aire, la cantante presumió su embarazo con excentricidad y desparpajo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna está embarazada de su primer hijo y desde el momento que anunció la gran noticia junto a su media naranja, A$AP Rocky, hemos visto a la cantante llevando los atuendos más inesperados para mostrar su barriga orgullosamente. Durante varios meses, la interprete de Diamonds ocultó su futura maternidad gracias a sus elecciones de moda, pero ahora dejó atrás las piezas anchas por prendas más atrevidas. Para su última apariencia en el desfile de Gucci otoño/invierno 2022, una colaboración entre esta marca italiana y Adidas, la empresaria nacida en Barbados se unió al tema dedicado a todo lo "Exquisito" con un atuendo muy llamativo. Rihanna presume embarazo, A$AP Rocky Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci Las piezas claves de su look fueron un aderezo metálico en su cabeza con inspiración a Juana de Arco o a la misma Cleopatra y un abrigo de faux fur color lila. Lo complementó con un crop top negro de látex y encaje, pantalones satinados con un detalle de dragón y tacones de piel de serpiente pitón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna presume embarazo, A$AP Rocky Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci ¿Qué vemos en los próximos meses en materia de propuestas de moda en medida que avanza su embarazo? ¡Estaremos muy pendientes!

