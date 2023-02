¡Feliz cumpleaños Rihanna! Aquí sus mejores looks de alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Steve Granitz/WireImage; Andrew H. Walker/WireImage; Jeff Vespa/WireImage Celebramos sus 34 años recordando sus propuestas de moda más icónicas. Empezar galería Sus principios Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Jamie McCarthy/WireImage Desde sus primeras alfombras en el 2006, sabíamos que Rihanna se iba a convertir en una de las celebridades más fashionistas. Para la ocasión, vistió una confección de Max Azria. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Colores vivos Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Con su emblemático corte de cabello estilo bob, llegó a los premios Grammy del 2007 con un precioso vestido verde de Roberto Cavalli con abertura lateral. 2 de 9 Ver Todo Presumiendo curvas Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Steve Granitz/WireImage Jean Paul Gaultier estuvo detrás del vestido blanco con volantes y transparencias que Rihanna usó en los premios Grammy de 2011 junto a su icónico cabello rojo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Clásica y elegante Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Steve Granitz/WireImage Aunque se ha hecho conocer por momentos más vanguardistas, también luce fabulosa con pintas clásicas como este vestido de Alaïa que vistió en los Premios Grammy 2013. 4 de 9 Ver Todo Marcando tendencia Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Andrew H. Walker/WireImage Como ganadora del premio ícono de la moda en los CFDA Awards del 2014, desató la moda de los vestidos transparentes en las alfombras rojas con esta propuesta de Adam Selman cubierta sólo con cristales Swarovski y un pañuelo a juego. 5 de 9 Ver Todo Reina de la alfombra Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Jeff Vespa/WireImage Como toda una princesa lució sin casi maquillaje y un voluminoso vestido de Giambattista Valli de seda y tul con cintura imperio en los Grammys del 2015. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Momento impactante Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images ¿Quién puede olvidar el traje de la diseñadora chino Guo Pei que eligió para la gala del Met del 2015? La impresionante pieza le tomó al diseñador chino aproximadamente 50,000 horas para coser a mano con más de 50 libras de bordado y una cola de 16 pies de largo. 7 de 9 Ver Todo Estilo mamá Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Durante su primer embarazo, la cantante barbadense revolucionó la moda y presumió su barriga hasta en el desfile de moda de Dior en París. 8 de 9 Ver Todo Hacia adelante Rihanna, cumpleaños, mejores looks Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation Recientemente, la diva anunció su segundo embarazo durante su presentación de medio tiempo en el Super Bowl vistiendo un atuendo rojo monocromático con un corsé de vinilo que marcó su pecho. ¡Esperamos emocionadamente más looks increíbles! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

