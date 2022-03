Rihanna cuenta cómo la moda le ayuda a sobrellevar el embarazo: "cuando te ves bien te sientes bien" La cantante causa sensación cada vez que aparece con sus reveladores atuendos premamá con los que presume mucho más que su pancita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna moda y belleza embarazo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Fenty Beauty by Rihanna Rihanna está cambiando el estilo premamá para siempre. A la hora de presumir pancita de embarazo, hasta ahora normalmente las famosas elegían vestidos amplios de corte imperio, con los que destacar la forma de la barriga incipiente, o artísticas e íntimas fotografías dejando la tripa al desnudo. Por supuesto, también hay las que han apostado por los estilos pegados para marcar esas curvas de buena esperanza pero la cantante ha creado una auténtica revolución y nos deja a todos boquiabiertos cada vez que aparece. Tras ocultarlo durante meses gracias a sus outfits holgados, desde el día que anunciaron que ella su pareja, el también cantante A$AP Rocky, esperan su primer hijo juntos, ataviada con un abrigo de Chanel y pantalones de mezclilla, la de Barbados no ha vuelto a cubrirse el vientre. En cada aparición pública, la intérprete opta por estilos arriesgado y sobre todo muy reveladores, como el vestido transparente que presumió en el desfile de Dior, el opulento diseño con el que le vimos en el show de Gucci o el inolvidable top con cordones que dejaba a la vista un carísimo collar. Y siempre acompañada de altísimos tacones. Sin ir más lejos, la semana pasada, para celebrar el lanzamiento de su marca Fenty Beauty en la cadena Ulta, eligió un crop top plateado de escote cruzado y una falda de brillos hasta los pies. Riri ha seguido fiel a su estilo sexy y vanguardista, sin que su embarazo haya significado ningún cambio en su guardarropa aunque sí en su estado de ánimo, pues como confesó a la revista People durante un evento en los Ángeles, para la cantante de Umbrella está siendo "un reto". "Está siendo divertido", dijo. "Me gusta. Disfruto no tener que pensar en cubrir mi tripa. Si me siento un poco llena es como ¡da igual! ¡Es un bebé!". La futura mamá, quien acaba de entrar en el tercer trimestre del embarazo, también compartió cómo la moda y la belleza le están ayudando a tener confianza. "Ahora estando embarazada hay días que te sientes como 'ugh solo quiero quedarme aquí tumbada en el sofá todo el día'. Pero cuando te pones un poco de maquillaje, un poco de pintalabios, te transformas", comentó. La ganadora del Grammy es al fin y al cabo una mujer de carne y hueso que también se desanima a veces por su aspecto físico. "Te pones la ropa y cuando te ves bien, te sientes bien", continuó la estrella. "He oído eso durante mucho tiempo, pero es cierto. Realmente te puede levantar del sofá y hacerte sentir como una bad bitch". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguimos emocionadas la evolución de su embarazo y esperamos su próxima aparición en público, pues seguro que Rihanna nos trae otro espectacular e inesperado modelito premamá. ¿Os gusta su estilo?

