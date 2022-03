¿Es una niña? Rihanna compra ropita de bebé y desata los rumores La cantante fue vista en una popular tienda comprando un llamativo vestido de niña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna moda y belleza embarazo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Fenty Beauty by Rihanna Rihanna es una de las artistas femeninas más ricas del planeta. Su fortuna se debe en parte a su carrera musical pero también a sus actividades como empresaria: la línea de belleza y maquillaje Fenty Beauty y su firma de lencería Savage x Fenty, además de colaboraciones con otras marcas, publicidad, etc… Pero a la hora de prepararse para la llegada de su primer hijo, la cantante es como todos los demás, y busca el ahorro. Al fin y al cabo, ¡ya sabemos lo rápido que crecen los bebés! La de Barbados ha sido vista en Target comprando ropita para su primogénito o primogénita: peleles, pijamas, calcetines… ahora que ha entrado en el tercer trimestre de su embarazo, la futura mamá debe ir haciendo acopio de todo lo necesario para cuando nazca el bebé del que aún no sabemos el sexo. Pero con esta esta visita al centro comercial, la estrella podría haber develado qué es lo que espera con su pareja, el también cantante A$AP Rocky. La cantante de Diamonds, cuya fortuna se estima en $1.7 billones de dólares, estuvo paseando por la sección de recién nacidos, como hemos visto en The Daily Mail. Primero en un pasillo de prendas unisex con colores neutros, pero también le hizo ojitos y parece que echó en su cesta, un llamativo vestido color coral con volantes de la marca Cat & Jack, disponible por $18. Como todas cada vez que visitamos esta tienda, Rihanna también se detuvo en varias estanterías repletas de prendas como leggins, cintas de pelo, camisetas… Como ya es habitual, la estrella lució un llamativo atuendo con el que presumió pierna. Con el cabello recogido en una coleta alta, lució una original minifalda plateada de The Attico con una sudadera azul con capucha con la frase Living the Dream y el skyline de Nueva York de Awake NY. No faltaron las sandalias de tacón de Amina Muaddi en un tono morado metalizado a juego con el suéter deportivo y unos brillantes aretes estilos chandelier. Rihanna compra ropa bebe Target Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista reciente con la revista Elle, Riri habló de cómo la moda y la belleza le están ayudando a verse bien y levantarse del sofá durante su embarazo, pues muchos días, algo tan sencillo como vestirse se está convirtiendo en "todo un reto". La también actriz comentó "especialmente en el tercer trimestre el maquillaje te ayuda a sentirte como una persona real. Me estoy enfocando en mucha hidratación y en el contorno. La cara se redondea y se ve más llena. La nariz empieza a ensancharse. Todo es un reto", apuntó. "Pero me gustan los retos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y crear de nuevas maneras".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Es una niña? Rihanna compra ropita de bebé y desata los rumores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.