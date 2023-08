Rihanna lanza colección de maternidad de Savage X Fenty para las mamás sexy La cantante sorprendió a sus fans con unas fotos vistiendo la nueva línea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como la reina de la moda premamá, Rihanna sabe mejor que nadie que la maternidad no tiene por qué ser razón para sacrificar el estilo y lo acaba de comprobar de una manera que nos dejó boquiabierta. La cantante acaba de promocionar el nuevo sostén de maternidad de su línea íntima y de lencería, Savage x Fenty, al compartir un trío de fotos en la cuenta de Instagram de la marca. En las fotos, la creadora de Fenty Beauty visiteo el simple sostén negro con que un panel para amamantar, el cual demostró con su hijo mayor, RZA, a quien comparte con A$AP Rocky. Completó el look con una serie de anillos dorados, su cabello lacio, una tez bronceada y un color de labios rosa vibrante. "No son los sujetadores de maternidad de tu mamá... diseñados por Rihanna, aprobados por baby RZA", escribió la marca junto a las imágenes. El sostén forma parte de la nueva colección de ropa de maternidad de Savage X Fenty para "mamás y futuras mamás". La línea presenta tres estilos de bralette aptos para la lactancia: el bralette de maternidad Savage X Cotton ($45), el bralette de maternidad con encaje floral ($50) y el bralette de maternidad Savage Not Sorry ($50). "La nueva línea de maternidad se trata de brindar esa confianza y comodidad a las mamás en cada etapa de sus viajes", dijo Rihanna a Vogue. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero recordarle a la gente que aún puedes canalizar la sensualidad y sentirte bien mientras eres madre".

