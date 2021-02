Close

¿Ha fracasado Rihanna en el mundo de la moda? Rihanna y el conglomerado de marcas de lujo LVMH al que pertenece Fenty, han anunciado el cierre temporal de la firma ready to wear para centrarse en las otras líneas de negocio de la cantante. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que saltó a la fama con su canción Umbrella, Rihanna ha convertido en oro todo o que toca. Desde su línea de belleza Fenty Beauty, sus colaboraciones con Puma para crear ropa deportiva y su propia línea de lencería Savage x Fenty. Por eso a nadie le extrañó que el gigante de la moda LVMH, un conglomerado de marcas de lujo como Louis Vuitton, Givenchy o Loewe, adquiriera Fenty, las marcas creadas por la de Barbados con su apellido. Después del éxito de Fenty Beauty, agotando productos a las horas de su lanzamiento, totalmente diferente a otras marcas de belleza creadas por celebridades y aclamada por expertos de la industria gracias a sus propuestas innovadoras y de calidad; Rihanna se dedicó al mundo de la lencería inclusiva con Savage x Fenty, cuyas colecciones se convierten en auténticos eventos de moda, y cuyo último desfile fue un despliegue de famosas personalidades de todas las razas y tallas. Avalada por estas experiencias empresariales, parecía seguro pensar que su etiqueta Fenty RTW (Ready to wear) también se convertiría en un triunfo. Sin embargo, nunca ha llegado a funcionar. Image zoom Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video ¿Qué ha podido salir mal esta vez? Al parecer hay varios motivos por los que Fenty RTW ha podido fracasar. El primero es que la firma no ha conseguido atraer a los consumidores de lujo. Estos compradores prefieren seguir apostando por marcas más establecidas como Dior, Kenzo o Marc Jacobs. Por otro lado, los seguidores de Rihanna no tienen un nivel adquisitivo que se corresponda con los precios de la marca. Tampoco hay que olvidar que la pandemia ha dejado profundas pérdidas en el sector de la moda, incluso entre las grandes firmas del sector. El conglomerado LVMH ganó un 34% menos en 2020 que el año anterior. Por eso no es de extrañar que el grupo haya reducido el apoyo a la marca de RiRi. ¿Qué pasará ahora? La cantante ha publicado un comunicado conjunto con el grupo francés para anunciar que su ambición es concentrarse en el crecimiento y desarrollo a largo plazo del ecosistema Fenty centrándose en cosméticos, cuidado de la piel y lencería. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que si eres fanática de los productos de belleza, tanto de Fenty Beauty como la reciente Fenty Skin, o de los atrevidos diseños lenceros de Savage x Fenty, no te preocupes. Teniendo en cuenta las cifras de negocio que generan estas líneas, seguirán disponibles muchos años más.

