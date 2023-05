No creerás lo que cuesta el anillo que Rihanna presumió ¡en un dedo del pie! La cantante ha compartido detalles del impresionante anillo con un diamante que eligió para lucir en un dedo del pie durante una salida en Nuevo York. ¿Se imaginan perderlo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna es una de las embajadoras del "lujo silencioso" una tendencia que consiste en lucir ropa y accesorios de muy buena calidad pero de manera discreta, nada de logos, nombres ni alardear de primeras marcas. Aunque la de Barbados sí tiene en su guardarropa algunas prendas con logos o anagramas inconfundibles , sí es cierto que su estilo arriesgado incluye una amplia variedad de diseñadores, consagrados y emergentes, que le hacen ver única. Ahora la cantante ha compartido un video en el que se le ve luciendo un deslumbrante anillo, con un diamante de tamaño considerable ¡en un dedo del pie! La compositora de Umbrella aparece caminando, con unas sandalias de tiras finas, decoradas con cristales en el tobillo, de la diseñadora Amina Muaddi, disponibles por $1,380, y la joya en el dedo central de su pie izquierdo. Rihanna diamante dedo pie Credit: TikTok De corte pera, la página web Page Six ha publicado que según el experto Maxwell Stone, de Steven Stone Jewellers, la pieza de la firma XIV Carats podría tener un valor de un millón de dólares. "El anillo presenta un diamante de 9 kilates y corte pera" dice el experto y añade que es un corte poco habitual con mucho simbolismo. Las piedras de corte pera "se cree que simbolizan el empoderamiento y la independencia de quien lo lleva. Una elección perfecta para una superestrella global como Rihanna". @@rihanna Quiet luxury [lujo silencioso] ha titulado el video la también actriz, quien está en la dulce espera de su segundo hijo. No es la primera vez que la empresaria de belleza se rodea de centelleantes diamantes, incluso a su hijo de tan solo un año, le hemos visto presumir estas costosas piedras, así que no nos extraña su elección, tan solo el dedo que eligió para llevarlo. Por lo poco que podemos ver en el breve video, se adivina que la diva luce un inconfudible vestido de pelo blanco, por lo que las imágenes corresponderían a un look que llevó a principios de mes, justo antes de la gala del Met. Rihanna llamativo look pelo Karl Lagerfeld Credit: Instagram La nominada al Oscar, quien hace poco reveló el nombre de su primer hijo, presumió su pancita con un minivestido blanco que combinó con una chaqueta vintage de Chanel, gafas con el logo de la maison y un gran sombrero también peludo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su día compartió varias imágenes del look, no habíamos visto el anillo, que aparentemente lució toda la noche por las calles de Nueva York. ¿Se imaginan si lo hubiera perdido?

