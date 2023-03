Rihanna adorna su pancita con más de un millón de dólares en diamantes La cantante presumió su embarazo con un atuendo de lujo. ¡Aquí las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche de los Oscars fue una llena de glamour, especialmente en la alfombra champagne, pero después del gran evento, las estrellas siguieron de fiesta. Después de su interpretación de "Lift Me Up", el tema nominado a Mejor Canción Original, Rihanna salió a la fiesta de Beyoncé y su cambio de look nos dejó boquiabiertas. Desde su primer embarazo, la estrella ha marcado tendencia para las embarazadas, eligiendo atuendos inesperados y sensuales sin ninguna vergüenza. Rihanna, embarazo, diamantes Credit: Emma McIntyre/Getty Images Para la alfombra, Rihanna eligió una prenda negra con transparencias de la casa de diseño de Alaïa. Para su presentación, optó por una pieza negra de Maison Margiela decorada con pedrería. Sin embargo, su look después de los premios fue de los más extravagantes. Junto a un bralette de Valentino con lentejuelas plateadas, falda a juego y un saco rosa, Rihanna usó más de 250 quilates de piedras brillantes de Bayco con un valor de $2.67 millón. Rihanna, embarazo, diamantes Rihanna adorna su pancita con más de un millón de dólares en diamantes | Credit: Backgrid/The Grosby Group La pieza más hablada es la cadena de diamantes que adorna su pancita valorada en $1.8 millón. Completó el look con otra pieza extravagante– un collar de más de 96 quilates. Rihanna, embarazo, diamantes Rihanna adorna su pancita con más de un millón de dólares en diamantes | Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la logramos ver con varios looks estupendos en una noche, es solo la segunda vez desde que vemos a la estrella barbadense en un evento desde su presentación en el Super Bowl. En esa ocasión, la fundadora de Fenty Beauty anunció que ella y su pareja A$AP Rocky serán padres por segunda vez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rihanna adorna su pancita con más de un millón de dólares en diamantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.