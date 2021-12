Ricky Martin, Maluma y otros famosos recuerdan a Virgil Abloh en el desfile de Louis Vuitton Las estrellas rindieron homenaje al diseñador en un evento exclusivo en Miami Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Virgil Abloh, Louis Vuitton Credit: Backgrid/The Grosby Group Hace solo días, el mundo de la moda quedó impactado por la muerte de Virgil Abloh, uno de los diseñadores más populares del momento. A sus 41 años, el creador de la marca Off-White perdió su batalla secreta contra el cáncer. En homenaje a su visión como el primer director artístico afroamericano de Louis Vuitton, su colección de primavera verano 2022 se presentó en Miami frente a una audiencia de estrellas que amaban sus creaciones. Allí estaban Kim Kardashian, Rihanna y, por supuesto, muchas otras celebridades latinas como Ricky Martin y Clarissa Molina. A través de las redes sociales, captamos detalles del monumental evento. En su Instagram story, Maluma compartió sus looks favoritos de la pasarela, enfatizando que se sentía "afortunado de ver esto". El colombiano asistió al event con un saco metálico adornado con el logo de Louis Vuitton. También llevó un diseño de corazón roto en su cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jwan Yosef, Ricky Martin, Rauw Alejandro, Louis Vuitton Jwan Yosef, Ricky Martin y Rauw Alejandro | Credit: Mega/The Grosby Group

