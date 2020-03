La cuarentena ha hecho que Ricky Martin se convierta en todo un peluquero El cantante hasta se puso el cabello rojo. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien quedarse en casa y manteniendo el distanciamiento social, podemos ayudar a que el coronavirus se erradique, tenemos que admitir que el encierro ya está desesperando a muchas personas que no ven el momento en que puedan volver a la normalidad. Eso sí, otros han tomado estos días para ponerse creativos y hacer cosas que posiblemente no hayan hecho antes. En particular, hemos visto como varias celebridades como Ellen Degeneres, Angelique Boyer, Sebastian Rulli, entre otros, han estado subiendo videos de lo que están haciendo mientras se quedan en casa. Pero en el caso de otros como Ricky Martin la creatividad está a flor de piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante puertorriqueño ha estado muy activo en sus redes sociales pidiéndole a la gente que se quede en casa y también poniendo en acción una campaña para recaudar fondos para el personal médico de los hospitales de Estados Unidos. Tanto tiempo libre también lo ha puesto a experimentar con su cabello y el de su pareja. Gracias a los videos que ha publicado en su cuenta de Instagram, nos hemos dado cuenta de que el cantante primero decidió ponerse el mismo color de cabello que tiene uno de sus hijos. “Bueno aquí vamos mira, la cuarentena, color morado”, dijo el artista en un video que publicó en el que muestra su nuevo look y en el que también le volvió a pedir a la gente que se quedara en casa. “Mi hijo dijo, ‘papá yo quiero el color rojo pasión. Es parte de”. Sin embargo, eso no fue lo único que hizo en cuanto a cabello se refiere. Unos días después lo vimos si el llamativo tono que se había puesto y con el pelo supercorto, haciéndonos pensar que además de atreverse a teñirse el pelo, también se atrevió a cortarlo. Y eso lo comprobamos cuando lo vimos muy seguro y relajado cortándole el cabello a su pareja, quien ahora luce cabeza rapada. Sin duda, el cantante ya sabe a qué se va a dedicar si en algún momento se retira de los escenarios. ¡Muy bien Ricky! Advertisement

Close Share options

Close View image La cuarentena ha hecho que Ricky Martin se convierta en todo un peluquero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.