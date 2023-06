A sus 51, Ricky Martin celebra el Orgullo posando en calzoncillos y lo comparan con Maluma Para deleite de sus admiradores, el cantante compartió una recopilación de fotos en las que presume mucha piel. ¡Sexy! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Riky Martin, a sus 51 años continúa siendo el crush de muchos y muchas, y conforme pasan los años, el cantante nos da más razones para admirarlo. El domingo, el puertorriqueño compartió una recopilación de fotos y videos en el que luce muy cómodo, con un short deportivo negro, una sudadera con capucha Adidas de color amarillo pastel y calcetines, pero para sorpresa de todos, también algunas imágenes más reveladoras. Con el mensaje "Es el mes del orgullo después de todo", el boricua está claramente orgulloso de su cuerpo y mostró piel primero con un bañador azul con el que podemos apreciar su trabajado torso, y después ataviado tan solo con unos calzoncillos blancos de Calvin Klein en el espejo de su clóset. Ricky Martin posa calzoncillos celebra orgullo Credit: Instagram Amante del ejercicio físico, como se puede ver en diferentes publicaciones en las que le vemos frecuentar el gimnasio, y de otras disciplinas como el yoga, el artista se ve increíble, con una silueta esbelta, fuerte y bronceada, como si de un dios griego se tratara. Ricky Martin posa calzoncillos celebra orgullo Credit: Instagram Durante el mes de junio, el cantante de María ha ido publicando diversos recopilatorio de este estilo con la etiqueta #PrideMonth y aunque se había mostrado en traje de baño con anterioridad, la imagen en calzones ha dejado revolucionados a todos sus fanáticos. Ricky Martin posa calzoncillos celebra orgullo Credit: Instagram "Ricky, ¿no estás casado? Porque esas fotos pertenecen a tu compañero, no al mundo", "Estás mejor que muchos de 30", "Estás provocador hoy", "Subió la temperatura" o "Sos y serás siempre hermoso" son algunos delos miles de comentarios halagadores que podemos leer. Ricky Martin posa calzoncillos celebra orgullo Credit: Instagram Algunos fanáticos también apuntaron a que esta tentación se debía a que andan mal las cosas entre él y su esposo, el modelo Jwan Yosef y que Martin podría haber vuelto a la soltería. Sin dejar de trabajar, Martin está promocionando dos giras de conciertos, Sinfónico, en la que canta sus grandes éxitos acompañado de orquestas sinfónicas, y The Trilogy Tour, junto a Enrique Iglesias y Pitbull, que acaba de agregar más fechas a su recorrido. Padre de cuatro hijos, la estrella también fue alabada por mostrar sus "grandes" encantos masculinos con el escueto calzoncillo y hubo hasta quien lo comparó con su colega Maluma. El colombiano, quien recientemente mostró su gran cambio físico y también compartió una imagen en ropa interior, recibió diversos comentarios criticando su masculinidad. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN "Todas le hicimos zoom a la foto, pero también algunas lo hicimos para ver qué es lo que tiene que casi no se nota el producto", o "Qué decepción, esos tipos de boxer suelen marcar bastante el paquete en todo su esplendor, pero no veo nada" fueron algunos mensajes que recibió el cantante.

