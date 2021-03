Revlon se une a Barbie para crear una colección de ensueño Lo mejor de todo es que el precio de ninguno de los productos excede los $10. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No podemos negar que por más adultas que seamos, nos emocionamos al ver una muñeca Barbie o algún producto inspirado en ellas. Y es que con ellos nos podemos transportar a nuestra niñez y a esos tiempos preciosos en los que además de no tener preocupación alguna, éramos tan felices. Es por eso por lo que muchas continúan uniéndose a la icónica compañía para crear colecciones de edición limitada que casi siempre se venden como pan caliente. Ahora le tocó el turno a Revlon, y cuando nos enteramos de esta nueva colaboración, la verdad es que no pudimos contener la emoción. La popular marca de belleza acaba de lanzar un set de herramientas que nos harán los días de spa en casa, mucho más cómodos. El set que incluye nueve productos en los que reina el color rosado como era de esperarse, contiene nueve piezas, entre ellas un rizador de pestañas, una lima, un miniespejo y un corta uñas. De hecho, el kit completo es perfecto para llevar en tu bolso o para empacarlo cuando te vayas de viaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Revlon x Barbie, belleza, herramientas Image zoom Credit: Cortesía Revlon x Barbie, belleza, herramientas Image zoom Credit: Cortesía Revlon x Barbie, belleza, herramientas Image zoom Credit: Cortesía Revlon x Barbie, belleza, herramientas Image zoom Credit: Cortesía revlon x Barbie, herramientas de belleza Image zoom Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que ninguna de las herramientas de la colección cuesta más de $10, así es que puedes comprar una para ti y otra para regalar. Puedes encontrar los productos en cualquier farmacia.

