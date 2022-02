¡Este es el producto que necesitas si tienes rizos tipo 3 ó 4! Con ingredientes naturales como el aceite de coco, la manteca de copoazú y la camelia, este producto promete hidratar y definir tus rizos al máximo nivel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento general que existen diferentes tipos de rizos por lo que no a todas nos van los mismos productos. Si tienes el rizo tipo 3a, 3b, 3c o afro tipo 4a, 4b y 4c, es importante usar aquellos repletos de ingredientes nutritivos y gentiles que fortalezcan, definan e hidraten la hebra. Acabo de descubrir a IMBUE, una marca vegana del Reino Unido que solo contiene ingredientes de origen sostenible como aceite de coco, manteca de copoazú [familia del cacao] y camelia. Además, es libre de parabenos, sulfatos, alcoholes resecantes y aceites minerales. Curl Liberating Sulphate Free Shampoo El champú limpia y nutre tus rizos. Su formula amigable y libre de sulfatos otorga suavidad y elimina las impurezas del cuero cabelludo. Lo encuentras en Target a $11.24. Imbue Curl Respecting Conditioner Con una base que contiene aceites de oliva, coco y copoazú, este producto aporta fuerza y ​​brillo a la hebra capilar en pocos minutos. Te ayuda a prevenir los nudos y el frizz. Disponible en Target por $14.99 Imbue Curl Inspiring Conditioning Leave in Spray ¡Este espray sin enjuague acondicionador es imprescindible para revitalizar e hidratar tus bucles! Está enriquecido con aceites naturales y deja el pelo nutrido y súper manejable. Lo consigues en Target a $9.74. Imbue Credit: Cortesía de la marca ¡Mira mis resultados en el video colgado arriba!

