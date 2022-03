¡A mover las pompas! Mira los videos del reto viral de Anitta que copian hasta celebridades ¿sexy o vulgar? Myrka Dellanos lo tacha de pornográfico pero la cantante brasileña ha puesto a bailar a todo el mundo con su polémico twerking en el #AnittaChallenge. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta Challenge sexy o vulgar Credit: Buda Mendes/Getty Images La cantante Anitta ha revolucionado las redes sociales con su nuevo reto viral con el que ha puesto a bailar a medio planeta parte de la coreografía de su tema Envolver. Tras dejar impresionado al público de Premio lo Nuestro cantando junto a Justin Quiles, muchos se han contagiado del ritmo pegajoso y la sensual danza, que consiste en recostarse en el suelo con los brazos apoyados, bajar los codos a modo de plancha y menear las caderas y el trasero de manera sensual. La brasileña, quien presume su cuerpazo en atrevidos diseños allá donde va, no duda en tirarse al piso en los escenario, mover sus pompas y enamorar con su baile mientras continúa cantando ¡sin desafinar! Y aunque no todos poseen un físico tan portentoso como la intérprete, miles de fanáticos han compartido en Instagram y Tiktok sus videos intentando replicar el famoso twerk con la etiqueta #AnittaChallenge. También caras conocidas se han sumado, con más o menos éxito, a este reto. Lele Pons, a quien la propia brasileña le mostró como hacerlo, o la "reina de TikTok" Erika Buenfil, quien sufrió un percance mientras se preparaba la coreografía. Anitta Challenge Lele Pons Credit: Instagram Lele Pons El reto incluso ha sido tema de conversación en La mesa caliente (Telemundo), en su sección "¿Cuánto le das?" en la que las conductoras puntúan una noticia del 1 al 5. Giselle Blondet pidió la opinión de los los caballeros presentes en la audiencia y miembros técnicos del equipo y le puso un 5. Por su parte Myrka Dellanos le dio un 1 "porque con todo fuera y haciendo esas posiciones en público ya es casi porno. ¡Y no lo digo solo yo!" comentó la periodista. Verónica Bastos, quien también la puntuó con un 1 por "la vulgaridad" comentó que le encantaría ver a Dellanos haciendo el baile, pues afirmó que su compañera "la retaguardia sí la tiene". Los diferentes videos en redes sociales han alcanzado los 30 millones de reproducciones posicionándola entre las tendencias mundiales de TikTok y su video musical cuenta con más de 34 millones de visitas en Youtube. Incluso fanáticos de países como Japón o Italia han ido un paso más allá compartiendo videos de las reacciones de otras personas a la atrevida coreografía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oriunda de Río de Janeiro, Anitta se ha hecho famosa por el estilo urbano de sus canciones en las que a menudo canta en portugués, acompañadas siempre de sensuales coreografías y reveladores vestuarios. La cantante es también amante de la moda y la hemos visto recientemente en la Semana de la Moda de París, en la primera fila de los desfiles de Givenchy, Valentino, donde compartió con Maluma, o Balenciaga. ¿Ya formas parte del #AnittaChallenge?

