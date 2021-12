¿Maquillarse sobre film transparente? La nueva tendencia que arrasa en TikTok La moda de aplicar los productos sobre un film cubriendo el rostro se ha viralizado pero viendo los resultados, muchos piensan que se trata de un montaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir tiktok reto maquillaje Credit: TikTok La red social de videos más popular del momento es una auténtica fuente de inspiración. Para bien o para mal, Tiktok influye en nuestra forma de vestir y en nuestra rutina de belleza. Se ha convertido en una referencia en la que los videos más populares nos animan a comprar un producto, seguir una tendencia o cumplir un reto. Utilizado para procastinar, o pasar el rato, seguro que si pasamos un tiempo navegando por la app encontramos algún truco que nos resulte útil, desde una receta de cocina a consejos para ordenar tu armario. En la red hallaremos publicaciones con millones de visitas, compartidas e imitadas por personas de todo el planeta aunque ni siquiera hablen nuestro idioma. Pero las recomendaciones de belleza, remedios caseros y resultados de productos de belleza se colocan en el número uno con diferencia. Aunque algunos de sus consejos pueden llegar incluso a ser perjudiciales según expertos en el cuidado de la piel, otros nos asombran con sus resultados. Es el caso de la nueva moda para conseguir un maquillaje muy natural y que ha sido impulsado por la tiktoker Viktoria Denisova. Se trata de maquilarse sobre un papel film transparente, el mismo que tenemos en la cocina para conservar los alimentos, el producto traspasa la superficie del envoltorio y queda aplicado con total uniformidad. @@vikkibeauty En el video, Denisova cubre la mitad de su rostro con un trozo de film, aplica la base de maquillaje y la extiende por todo el plástico. Después, y con un evidente corte en la edición, retira el plástico y su cara se ve perfectamente maquillada, con un resultado natural y favorecedor. Los resultados de esta técnica han generado todo tipo de comentarios y críticas, pues mucho ponen en duda su eficacia y veracidad, acusando a su creadora de haber editado el video, algo muy fácil de hacer con las propias herramientas de la aplicación. También hay críticos que apuntan a que eso obliga a un "gasto inútil de maquillaje", pues gran cantidad de producto se queda en la superficie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese al desconcierto por la perfección de resultado, son muchos los que lo siguen intentando y comparten sus resultados, convirtiendo esta "técnica" en viral, incluso probando con diferentes tipos de producto como sombras de ojos o labiales; algunos con ediciones poco disimuladas. Y tú, ¿probarías esta técnica?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Maquillarse sobre film transparente? La nueva tendencia que arrasa en TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.