Tres de los mejores productos con retinol para que desaparezcas las arrugas de tu rostro El retinol es uno de los ingredientes más potente para combatir los signos del envejecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Encontrar una crema que se acomode a tu piel, no la irrite o reseque y que de paso te ayude a combatir los signos del envejecimiento, no fue tarea fácil, sobre todo cuando se trata de combatir las arrugas. Existen muchos productos en el mercado que prometen retrasar el envejecimiento y mejorar la apariencia de las arrugas que ya son visibles, pero no todos cumplen lo que prometen. Ahora bien, cuando se trata de arrugas, uno de los mejores ingredientes para mejorarlas, es el retinol. Es precisamente este potente ingrediente el que se está causando un boom en redes y por obvias razones. Este ingrediente es derivado de la vitamina A y además de combatir las arrugas, también ayuda con las manchas, y promueve la producción de colágeno y elastina. Trabaja penetrando en las capas más profundas de la piel gracias a su ligero peso muscular. Eso sí, puede irritar la piel fácilmente y no se debe usar si te vas a exponer al sol. Aun así, los productos que tienen este ingrediente son de los más buscados y usados por las mujeres que tienen más de 30 años. Si tu piel es muy sensible es bueno que hables con tu dermatólogo antes de empezar a usarlo. Para las que quieren empezar a usarlo, a continuación, te mostramos tres de los productos más eficaces que existen en el mercado en este momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Retinol, Dr Dennis Gross Credit: Cortesía Advanced Retinol + Feluric Intense Wrinkle Cream, de Dr Dennis Gros. $75. sephora.com Skiceutical, retinol Credit: Cortesía Retiniol 0.5, de SkinCeuticals. $80. skinceuticals.com retinol, murad Credit: Cortesía Retinol Youth Renewal Night Cream, de Murad. $84. dermstore.com Recuerda que es posible que los productos con retinol puedan irritar tu piel. Es importante usarlos durante la noche, nunca cuando te vayas a exponer al sol. Es importante usar un buen hidratante para evitar que la piel se reseque más de lo normal y si sientes que este ingrediente es muy potente para tu piel, lo puedes usar solo algunas veces por semana. Lo importante es que lo incluyas en tu rutina, en especial, si quieres desaparecer las arrugas.

