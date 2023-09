ResurFX: rejuvenecimiento desde la primera sesión El Dr. Campos nos cuenta los detalles de este tratamiento innovador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El láser fraccional ResurFX estimula la producción de colágeno nuevo y fibras de elastina en las capas más profundas de la piel, ofreciendo un tratamiento ideal en rejuvenecimiento de la piel. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que debes saber de esta tecnología. ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE? El láser ResurFX estimula la producción de elastina y colágeno, provocando un efecto tensor y reduciendo la flacidez de la piel. Mejora también la pigmentación, el volumen y aspecto de las cicatrices y estrías. No lesiona los tejidos sino que los estimula en profundidad mediante un sofisticado y suave sistema de finos hilos de luz que penetran en la piel para tratarla y regenerarla. belleza, piel, tratamiento Credit: Getty Images Es posible aplicarlo en cualquier zona del cuerpo, sin cirugías, sin tratamientos invasivos ni contraindicaciones. Se puede realizar en cualquier época del año, en tipo de piel, edad y sin período de convalecencia, ya que no requiere tiempo de recuperación. Tampoco se necesita ningún cuidado especial, más allá del mantenimiento básico de la piel y la aplicación de protector solar, como parte de la rutina de cuidado de la piel. ¿ES DOLOROSO? La función de vibración incorporada también asegura el máximo confort y elimina el dolor durante el procedimiento, siendo el único que enfría mientras calienta la piel. Sentirás una leve sensación de calor cuando la punta del dispositivo toque tu piel, seguida de una sensación de frío para ayudar a proteger tu piel y minimizar cualquier molestia. Aunque no suele ser un tratamiento doloroso, recomendamos la aplicación de pomada anestésica 30 minutos antes al tratamiento para mayor comodidad del paciente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿CUÁNDO SE VEN LOS RESULTADOS? En los días posteriores al tratamiento la piel estará enrojecida y con una ligera inflamación. Los resultados los veremos a partir de la semana del tratamiento y serán más o menos duraderos según los cuidados postratamiento y la exposición solar del paciente. ¿QUÉ COSTO TIENE? El costo promedio por sesión varía dependiendo del área del cuerpo a tratar. Áreas más pequeñas oscilan entre los $400 y $500, áreas más grandes como las corporales pueden llegar a costar hasta $800 o $1000 por sesión. Eso sí, tienes que tener en cuenta que para este tipo de procedimientos solo se necesitan una o dos sesiones para mantener resultados óptimos por un periodo de tiempo prolongado. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… La mayoría de los pacientes necesitan de tres a cuatro sesiones de ResurFX al año, dependiendo del estado de la piel de cada persona. El tiempo que debe pasar de una sesión a la otra es de un mes por eso es vital que tengas una previa asesoría profesional para decidir la cantidad de sesiones que se ajustan a tus necesidades. Una vez que empieces el tratamiento, debes seguir cuidando tu piel. Su hidratación y su protección del sol son fundamentales.

