Restaura tu cabello y tus rizos naturales para el 2022 Si tienes el cabello lastimado por usar herramientas calientes, aquí te tenemos algunas sugerencias que ayudarán a restaurar tu textura natural Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante las fiestas, muchas nos alisamos el cabello u optamos por un peinado más especial para vernos fabulosas. Aparte de los meses de frio y el clima seco, estas herramientas pueden causarle daño a nuestro pelo y especialmente a los rizos. Si buscas darle vida a tu cabello natural, aquí te tenemos unos tips. Mascarilla hidratante Antes de lavarte el pelo, prepárate un tratamiento casero que restaurará la hidratación natural. ¡Lo más probable es que ya tengas muchos ingredientes poderosos en casa! Ensaya una mascarilla capilar de aguacate y miel. También puedes optar por una ya lista. Nos encanta esta opción económica y vegana de Curl Rehab. Restaura cabello, productos pelo Credit: Cortesía Length Retention/Strength Dual Treatment Rice Water & Grapeseed Packette, de Curl Rehab. $4.99. walgreens.com Aceite maravilloso Mima tu cabello con este aceite que ayuda evitar el frizz y también combate el daño que causan los secadores y las planchas. Restaura cabello, productos pelo Credit: Cortesía No. 7 Bonding Oil, de Olaplex. $28.00. sephora.com Elimina las puntas abiertas Si ya notas mucho daño, es posible que tengas que visitar tu estilista. Recuerda que esto ayudará a que tu pelo crezca aun más largo y fuerte que antes.

