Restaura tu melena con láser para el crecimiento del cabello El Dr. Campos nos descubre la última tecnología para lograr el cabello de tus sueños Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si estás perdiendo cabello y quieres hacer algo al respecto, hay una variedad de opciones de tratamiento disponibles. Hay medicamentos aprobados por la FDA, productos de cuidado personal como champús, tratamientos capilares con plasma y, más recientemente, ha aparecido en el mercado un láser que promete estimular el crecimiento del cabello. Sobre este novedoso tratamiento nos habló el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. ¿En qué consiste? El tratamiento láser llamado LaseMD tiene como objetivo mejorar el crecimiento y tratar la caída del cabello, mejorando la circulación y estimulando el crecimiento. La investigación ha demostrado que este tipo de láser puede promover la reparación y regeneración del tejido capilar y por ende estimulando el crecimiento del cabello. ¿Realmente funciona? La primera investigación científica sobre tratamientos con láser para la caída del cabello se realizó por casualidad en la década de 1960, cuando los científicos que estudiaban ratones notaron que comenzaba a crecer cabello después de la exposición a un láser de baja fluencia. Una revisión de investigaciones publicada en 2014 concluyó que los tratamientos con láser para la pérdida de cabello parecen mejorar ciertos tipos de pérdida sin cicatrices, incluida la pérdida causada por la calvicie de patrón masculino. Finalmente, una revisión científica publicada en 2020 concluyó que la terapia capilar con láser parece ser efectiva, con un buen perfil de seguridad y efectos secundarios menores. ¿Quién es el candidato ideal? El láser LaseMD ha demostrado ser eficaz para restaurar la pérdida de cabello debido a la calvicie de patrón masculino y femenino ("alopecia androgénica). También ha mostrado éxito en el tratamiento de la pérdida por efluvio telógeno, alopecia por tracción, y por ciertos cambios hormonales y condiciones médicas. ¿Cuándo se notan los resultados? En un estudio realizado en 41 hombres de 18 a 48 años, se encontró que el tratamiento capilar con láser proporcionó un aumento del 39 por ciento en el crecimiento del cabello durante un período de 16 semanas. Para ver resultados máximos, muchas veces este tratamiento se combina con la aplicación de plasma, factores de crecimiento y exosomas y a menudo requiere varias sesiones mensuales por un periodo de tres a seis meses. La mayoría de los proveedores sugieren sesiones de mantenimiento posteriores para mantener los resultados alcanzados. ¿Cuál es el costo? El costo del tratamiento oscila entre $400 a $600 por sesión. Esta variación depende de factores como el área del país en que vivas y cualquier otro tratamiento adjunto que se agregue a la terapia láser. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… La caída de cabello es algo que afecta a muchas personas, no solamente física sino también emocionalmente. Lo mejor es acercarse a un profesional certificado para una evaluación y que pueda decidir si la terapia con láser LaseMD es el mejor tratamiento para tu caso. La experiencia ha demostrado que con la combinación de tratamientos se obtienen excelentes resultados y aunque aún se necesitan estudios más profundos sobre la terapia láser para el crecimiento del cabello, los resultados existentes son alentadores y vale la pena intentarlo.

