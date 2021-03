Close

"Y todavía me cabe": January Jones repite vestido de los Golden Globes ¡10 años después! La actriz se enfundó en el sensual Versace rojo que le hizo destacar en la alfombra de la premiación en el 2011. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: George Pimentel/WireImage Este año la gala de los Golden Globes ha estado marcada por la pandemia. Solo los presentadores de los diferentes premios estuvieron presentes en las dos sedes desde donde se retransmitió la ceremonia: Beverly Hills y Nueva York. Pero eso no nos ha impedido ver un importante despliegue de glamour. Nominados y premiados se conectaron desde sus hogares para agradecer sus galardones. Y aunque algunas estrellas lo celebraron en pijama o con conjuntos relajados, otras celebridades como Anya Taylor-Joy o Kate Hudson, no dudaron en vestir sus mejores galas a pesar del cambio de escenario. Horas antes de la ceremonia, la actriz January Jones, famosa por su papel de Betty Draper en la serie Mad Men, decidió rememorar la gala de 2011 en la que acaparó toda la atención gracias a este sensual vestido rojo de flecos firmado por Versace. Image zoom Credit: Joe Scarnici / Getty Images Con múltiples escotes: en los costados, en el vientre y en el pecho, y el hipnótico movimiento de los flecos, podría considerarse uno de los modelos más sexy de la historia de los premios. En 2011, la actriz estaba nominada por su papel en la serie dramática. En esta edición, sin tanta presión por lucir perfecta y sin la necesidad de un equipo de maquillaje y peluquería detrás, optó por lucirlo con su rostro al natural. "10 años después y todavía (más o menos) me cabe", escribió la estadounidense junto a la imagen, quien desde luego puede presumir de mantener su figura en plena forma. ¡Y no fue la única! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hija en la serie, Sally Draper, interpretada por Kiernan Shipka, se sumó al reto y se enfundó en su vestido de terciopelo granate con cuello bebé -de nuevo en tendencia-. Aunque a Shipka, entonces una niña, no le sienta igual de bien en la actualidad y tuvo que posar sentada. Image zoom Credit: Instagram Kiernan Shipka "Hey, January Jones, he oído que nos estamos poniendo los vestidos de hace 10 años" compartió la joven junto a las imágenes de 2011 y la de Jones con el vestido en la actualidad. Las dos actrices mantienen una relación muy cercana desde el rodaje del show y a menudo se contestan a través de las redes sociales. ¿Qué les parece? ¿Deberían reciclar las actrices sus vestidos si se trata de diseños tan fabulosos como el Versace rojo de January Jones?

