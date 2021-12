Somos lo que comemos y vestimos lo que vemos, podría ser el dicho. Con la llegada a la pequeña pantalla de series como And Just Like That.... la heredera de Sex At The City sigue inspirándonos con increíbles looks fieles a los diferentes estilos de sus protagonistas. Grande ha sido también el impacto de Emily in Paris, que consiguió volver a poner de moda la boina y dejarnos boquiabiertos con el guardarropa de su protagonista. El glamour lo ha servido en bandeja Halston, quien dio a conocer (para los que no lo conocían) a uno de los diseñadores más influyentes en Norteamérica y sus creaciones atemporales que traspasaron la ficción y se materializaron en una colección.