Renuva: corrige la pérdida de volumen con la última innovación en el mundo de la belleza El Dr. Campos comparte los secretos detrás del nuevo relleno que tienes que conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seguramente has oído hablar mucho sobre los rellenos dérmicos y dentro de ellos mencionar el ingrediente estrella: el ácido hialurónico. Pero, ¿sabías que Renuva es un relleno inyectable derivado de la grasa que está dando mucho de qué hablar por sus sorprendentes resultados? El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre el tratamiento. ¿En qué consiste? Renuva, es un relleno inyectable derivado de la grasa que agrega pequeñas cantidades de volumen mientras mejora el tono y la textura de la piel ofreciendo resultados duraderos y de apariencia natural. Similar a la acción de una transferencia de grasa, pero con la seguridad y facilidad de un relleno dérmico inyectable ya que se puede realizar rápidamente sin anestesia ni incisiones. Creado de grasa cuidadosamente seleccionada y purificada, este relleno es aprobado por la FDA y mejora la pérdida de volumen relacionada con la edad en varias áreas del rostro y el cuerpo. El injerto adiposo se procesa para preservar la matriz extracelular que contiene colágenos, proteínas y factores de crecimiento que se encuentran en el tejido adiposo. La matriz resultante sirve como marco para apoyar la repoblación celular y la vascularización en el lugar de la inyección. ¿Cuáles son sus beneficios? Es una opción muy versátil ya que puede ser utilizado por diferentes motivos cosméticos en diversas zonas del cuerpo. Se puede aplicar en el rostro para mejorar la apariencia de arrugas y líneas de expresión, también puede corregir irregularidades creadas por implantes mamarios y liposucción, además de moldear suavemente los glúteos. Igualmente se ha utilizado en procedimientos reconstructivos craneofaciales, así como para suavizar los hoyuelos de la celulitis. Una vez que este relleno se integra con tu cuerpo, puede ayudar a estimular el crecimiento de grasa natural para obtener resultados sostenidos en el tiempo. A diferencia de los rellenos faciales sintéticos, que duran de unos meses a dos años, las inyecciones de alojamiento de Renuva brindan resultados que duran entre 5 y 10 años. ¿Quién es el paciente ideal? Es una opción ideal tanto para hombres como para mujeres que esperan hacer retroceder el tiempo mejorando las líneas finas en la cara pero que les gustaría un relleno con mucha más duración. Es una buena opción si desea las mejoras de apariencia natural creadas por el injerto de grasa sin liposucción ni anestesia ya que es seguro para cualquier área del cuerpo. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? En la mayoría de los casos, las inyecciones de Renuva solo toman diez minutos. Se prepara previamente al paciente para el procedimiento. Después de limpiar la zona, se aplicarán varias inyecciones de Renuva debajo de la piel en puntos estratégicos para lograr los objetivos deseados. Durante este proceso, se masajea suavemente el lugar de la inyección para asegurarse de que el relleno esté uniforme y correctamente colocado. Una vez que se completen las inyecciones, el profesional evaluará la piel y determinará si se utilizó suficiente relleno permitiendo ver sus resultados que serán evidentes casi de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? El costo total depende de varios factores, como el tamaño de las áreas tratadas, la cantidad de producto requerida y la cantidad de sesiones recomendadas. El costo de un área pequeña puede estar entre los $900 a $1100 dólares y más. Una última recomendación… Dado que las inyecciones de Renuva se realizan sin anestesia general, podrás salir después del procedimiento y reanudar tus actividades normales. Eso sí, debes evitar ejercicio físico intenso mínimo por dos o tres días para que tu cuerpo tenga tiempo para descansar y recuperarse. Es posible que pueda ver algunas mejoras de sus inyecciones de Renuva de inmediato, pero pasarán al menos ocho semanas antes de que sus resultados completos sean visibles. Si necesita otro tratamiento, se puede realizar en aproximadamente tres a seis meses. ¿Qué les parece?

