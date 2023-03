¡Wow! Así luce Renata Notni con su nuevo color de cabello La actriz decidió cambiar totalmente de look y decir adiós a su habitual color oscuro y optar por un tono mucho más claro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la pronta llegada de la primavera famosas como Kourtney Kardashian, Evaluna y Livia Brito recientemente han cambiado de color de pelo. Ahora, Renata Notni se une a la lista y se despidió de su habitual tono oscuro. Fue a través de las redes sociales que la actriz mostró un video de su antes y después de su cambio. Dijo que tuvo la valentía de hacer esta transformación debido a que usó un producto sin amoníaco: "Esto era lo que estaba esperando para tomar la decisión de pintarme el pelo por primera vez", dice en el video. La también novia del guapísimo actor mexicano Diego Boneta usó un tono chocolate que también tiene una mezcla única de reflejos fríos y cálidos para un resultado de color que es armonioso con todos los tonos de piel y de apariencia natural. Loréal Imedia Excellence Chocolate Puro Universal 6U. $99. super.walmart.com. Renata Notni Credit: Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images "Demasiado emocionada con mi nuevo look. Gracias fam @lorealparis por ayudarme a encontrar el tono perfecto y a cuidar mi pelito siempre", fue el mensaje que utilizó Notni para acompañar el clip que grabó desde su vehículo, recién llegada a Europa. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y a la actriz le llovieron los piropos: "Se te ve hermosos, te da mucha luz", "hermosa", "tu siempre brillando", "los cambios siempre son buenos", "te ves guapísima", "guapísima, me encantó", son algunos de los mensajes que se leen en su cuenta de Instagram donde cuenta con 5 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que la joven de 26 años protagonizará junto a Miguel Bernardeau, la estrella de Élite, la nueva serie basada en la leyenda de El Zorro, dirigida por Javier Quitas.

