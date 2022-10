Renata Notni causa sensación en su debut en la Semana de la Moda de París La novia del actor Diego Bonetta causó sensación en su paso por la increíble pasarela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como de costumbre, la Semana de la Moda de París estuvo cargada de espectaculares presentaciones que mostraron las nuevas colecciones de los diseñadores más importantes de la industria. Como cada año, a la ciudad del amor llegaron decenas de celebridades, algunas para participar en algunos de los desfiles y otras para disfrutar de ellos en primera fila. Entre las famosas que estuvieron presentes en algunos de los shows más importantes estuvo Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Eva Longoria, Karlie Kloss, Doja Cat, Janet Jackson y Kate Moss, entre otras. La gran sorpresa fue ver a Renata Notni caminar en una de las pasarelas y hacerlo con muchísima seguridad y garbo. La actriz mexicana fue una de las invitadas especiales en el empoderador desfile que llevó a cabo L'Oréal París. "Qué honor caminar en este show con mi familia de L'Oréal", escribió la actriz junto un set de fotos y video que publicó en su cuenta de Instagram. "Gracias por esta experiencia tan hermosa y empoderadora". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la pasarela, Notni llevó un hermoso vestido rojo de lentejuelas de manga larga, zapatos de punta del mismo color y hermosas ondas en su melena. Su maquillaje también estuvo espectacular con piel luminosa, ojos smokey con sombras en tonos grises y labial nude. Renata Notni Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Renata Notni Credit: Kristy Sparow/Getty Images for L'Oréal Paris Renata Notni Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Junto a ella también desfilaron estrellas como Eva Longoria, Andie MacDowell, Gemma Chan y Coco Rocha, entre otras. ¡Felicidades Renata!

