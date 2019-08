Los secretos de moda y belleza de la actriz Renata Notni

La actriz mexicana Renata Notni —quien protagoniza junto a Sebastián Rulli la serie El dragón— habló con PONTE BELLA en exclusiva sobre sus secretos de moda y belleza.

¿Qué piezas, colores, y diseñadores me encontraría si abro tu closet? “Soy más de colores neutros —blanco, negro y beige— pero de repente me gusta arriesgarme y ponerme cosas diferentes. Me encanta Valentino, Chanel, Gucci y obviamente gran parte de mi closet es de RM (mi marca de ropa), pero también me gusta tener cosas diferentes que no sean de marca, me gusta combinar de todo, soy de las personas que creen que para verte bien no todo tiene que ser de marca o súper caro, al contrario, todo se trata de saber combinar”.

¿Cómo es tu estilo en eventos de gala y alfombras rojas? ¿Cómo te gusta hacerte el pelo y maquillaje para fiestas? “Soy una persona que no tiene un estilo definido, hay días que me gusta vestirme más conservadora y otros días looks mucho más arriesgados. Por el maquillaje normalmente apuesto por un look más natural”.

¿Cómo es tu estilo de pelo y maquillaje casual? ¿Qué artículos de maquillaje no pueden faltar en tu cartera? “Lo que no me puede faltar es enchinador de pestañas, corrector y chapstick. El pelo cuando no tengo algo importante lo dejo natural, que se seque solo y no le meto nada de calor”.

¿Cómo cuidas tu cabello? ¿Cómo cuidas tu piel? “El pelo, uso shampoo hidratante y crema protectora todos los días antes de que me peinen o de que yo me peine, trato de despintarlo constantemente para ir quitando lo maltratado. En el cuidado de la cara las tres cosas que NO pueden faltar en mi rutina son: ponerme protector solar todos los días, jamás dormirme maquillada y mantener la piel bien hidratada, con cremas y también me gustan las agua termales”.



¿Qué te hace sentir bella? “Ponerme cosas con las que me sienta cómoda y me sienta yo. Me gusta regalarme tiempo de calidad para mí, por ejemplo haciendo ejercicio, arreglándome, poniéndome una mascarilla, esas pequeñas cosas me hacen sentir bien conmigo y me hacen sentir bella”.