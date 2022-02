Estrella plus size de Tik Tok es la nueva embajadora de Victoria's Secret Pink La joven se hizo famosa gracias a sus honestos y divertidos videos de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el año pasado, Victoria's Secret se ha encargado de cambiar la forma en que la marca es percibida y ha logrado darle un giro diferente a la compañía. Desde el momento en que la marca decidió enlistar a mujeres como la actriz Priyanka Chopra, la futbolista y defensora de la comunidad LGBT+ Megan Rapinoe, entre otras mujeres poderosas, para que fueran portavoces y asesoras de la compañía, las cosas han dado un giro muy positivo. Hace unos días anunciaron que la marca había contratado a una modelo con síndrome de Down, y ahora nos sorprenden contratando a la estrella de Tik Tok Remi Bader como embajadora de su línea Pink. La joven se popularizo en dicha red gracias sus divertidos videos de moda en los que hace reviews de ropa de diferentes tiendas. "Amamos la forma en Remi usa su plataforma para romper barreras y hacer cambios reales", le dijo a WWD Amy Hauk, directora ejecutiva de Victoria's Secret Pink. "Siempre estamos tratando de mejorar como marca y de asegurarnos de que nuestros clientes se sientan empoderados y confiados de nuestros productos. También admiramos lo real que ella es en todos los aspectos de ser una influencer, y cómo ha sido tan abierta acerca de su salud metal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Empezando en el mes de marzo, la línea Pink de la marca incluyendo tallas más grandes en su colección de trajes de baño, al igual que en su ropa interior y línea de ropa. Ahora podrás encontrar en todas las tiendas piezas hasta la talla XXL y los sostenes desde la talla 30AA hasta la 40DDD. Hasta el momento, Bader estará con la marca por un año, en el que estará asistiendo a eventos de la marca, además lanzará una colección de sus modelos favoritos y servirá como asesora para tratar y aprobar todas las nuevas piezas de talla grande.

