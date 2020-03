Especiales con Kika: recetas naturales del Valle del Guatavita Nuestra experta en belleza se traslada a las alturas para compartir unos remedios naturales ancestrales de su Colombia natal. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A 3,100 metros de altura, en la laguna del Cacique en Guatavita, Colombia, nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha nos comparte los secretos de las plantas medicinales tradicionales de esta zona como el frailejón, la coca o caucho sabanero. Mira lo que estos tesoros naturales pueden hacer por tu piel y tu bienestar. "La coca no es cocaína, igual que las uvas no son vino", aclara tajante la experta en estas plantas y guía de la laguna Paula Andrea Ballen, sobre una de las mayores confusiones que tienen muchos sobre esta planta típica de Colombia. La hoja de coca es medicinal y tiene más de 400 propiedades. Por ejemplo para el mal de altura, que se previene con un té de coca que también ayuda a la digestión y al sistema inmunológico. Image zoom mate de coca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la coca, en la zona crecen un montón de plantas silvestres con muchas propiedades, como el romero silvestre, ideal para tratamientos capilares, sobre todo para estimular el crecimiento y evitar la caída, o la acacia de la India, con la que puedes preparar una infusión que te ayudará a tratar problemas como estreñimiento o colón inflamado. "Se prepara como una infusión, dejando unas hojas reposando en agua caliente unos minutos", explica la experta. "Hay que tener cuidado con su consumo y no tomar demasiado por sus propiedades purificantes". Advertisement

