¿Te estás planteando ponerte rellenos en la cara? Aprende de una vez por todas qué son y para qué sirven estas inyecciones-milagro con la doctora Bertha Baum (@drbbaum), dermatóloga experta en medicina láser y cirugía estética de la clínica Hollywood Dermatology, en el sur de la Florida, y nos ha dado toda la información que uno debe considerar antes de probar esta técnica. ¿Qué son exactamente los rellenos? La pérdida de colágeno tipo I en la dermis es la causa principal de [la aparición de] las líneas de expresión y se logra corregirlas usando un relleno que sea parecido [al colágeno natural de la piel], y que no cause efectos secundarios. Es importante entender que son diferentes de los neuromoduladores (por ejemplo Botox), que funcionan completamente diferente y sus usos y aplicaciones son distintas. Uno de los tipos de relleno más populares es el ácido hialurónico, ¿por qué? Es el mejor relleno para utilizar cuando es la primera vez del paciente, ya que tiene un antídoto que es la hyaluronidase. Existen diferentes marcas con diferentes concentraciones de ácido hialurónico y tienen una duración de entre 6 y 12 meses. ¿Qué resultados promete? Por ejemplo levantar los cachetes, [dar] más volumen en el mentón o definición en la mandíbula. […] También hay áreas que simplemente queremos mejorar, como por ejemplo alguien que nunca ha tenido labios [gruesos] y quiere tener un labio más definido, o alguien que quiere mejorar su soporte en el pómulo. En general, los rellenos dan excelentes resultados naturales cuando son inyectados correctamente. ¿A qué edad se recomienda empezar a usarlos? Realmente no hay una edad específica para empezar. He tenido pacientes de 15 o 16 años que vienen con sus padres, y genéticamente tienen falta de grasa debajo de los ojos, lo que causa que [esa zona] se vea cansada y aparezcan ojeras oscuras. Esto es fácilmente corregible con un ácido hialurónico como Restylane Silk o Belotero. ¿Qué es lo último en cuestión de rellenos? Cada vez se elaboran más productos que dan resultados mucho más naturales y [se] tiene en consideración cómo se verán las líneas de expresión en movimiento y cómo el relleno las mejora sin notarse que está ahí.

