Rellenos faciales: puntos importantes que debes considerar antes de aplicarlos Cada vez es más común ver cómo las celebridades usan rellenos faciales. Algo que ha hecho que este tratamiento se haya convertido en una tendencia. Sin embargo, hay muchas interrogantes con relación a qué debemos considerar antes de someternos a él. Sobre este asunto consultamos al doctor Ronald Espinosa, cirujano plástico y reconstructivo de la ciudad de Nueva York, quien nos aclaró las principales dudas. "Cuando nos sometemos a este tipo de tratamientos, debemos tener en cuenta que estos deben ser aplicados, única y exclusivamente, por médicos", puntualizó Espinosa. Los rellenos inyectables a base de acido hialurónico son por lo general aplicados en la región facial, aunque también pueden ser beneficiosos en otras partes del cuerpo. Por lo general, se están utilizando para: Dar volumen: En labios, pómulos, mentón, mandíbula, ángulos mandibulares, etc.

En las atrofias y asimetrías faciales. Rellenar: Arrugas y líneas de envejecimiento: Faciales, en labios, comisuras de la boca, entrecejo, cuello, alrededor de los ojos.

Surcos profundos: desde la nariz hasta la boca o líneas en el entrecejo.

Cicatrices de acné u otros tipos de cicatrices. Rellenos para el rostro Rellenos para el rostro | Credit: Getty Images Hablemos sobre las principales interrogantes. ¿Estos rellenos son permanentes? El relleno facial de ácido hialurónico lo reabsorbe nuestro cuerpo, ya que nuestro organismo produce este ácido naturalmente. Por lo general, aunque varía, podemos decir que cada persona tiene una capacidad más lenta o rápida de reabsorción. Pero la media de duración de un relleno facial es de 8 a 12 meses. ¿Los resultados son inmediatos? Una vez finalizado el tratamiento con relleno de ácido hialurónico, ya podemos valorar y ver los resultados en nuestra piel. Aunque debemos tener en cuenta que al finalizar la aplicación podemos tener alguna hinchazón, por lo que consideremos que para ver el resultado final y real hay que esperar unos días. ¿Estos rellenos de ácido hialurónico pueden producir alergia? Podemos decir que no debe causar alergia, ya que este existe en nuestro cuerpo. A medida que cumplimos años, nuestro organismo produce menos ácido hialurónico, por lo que nuestra piel pierde firmeza y tersura. Por lo tanto, el ácido hialurónico no provoca alergia. ¿Existe alguna edad específica para poder aplicarlo? Esto se puede determinar de acuerdo con los resultados que se esperan. Por ejemplo, cuando buscamos aumentar el volumen, puede ser aplicado aún siendo joven, pero si buscas eliminar arrugas, pues ya se espera a tener más edad. Pero eso depende de las necesidades de cada persona. ¿Este tratamiento se puede combinar con algún otro tratamiento? Cualquier tratamiento de relleno facial con ácido hialurónico es compatible con otro tratamiento de medicina estética en rostro o cuerpo. Por ejemplo, se puede aplicar bótox y rellenos faciales el mismo día. ¿Podemos lograr un aspecto natural? Aplicada la cantidad correcta, podemos decir que el relleno con ácido hialurónico es uno de los tratamientos más demandados por su naturalidad y excelentes resultados. Siempre recomendamos dejarse aconsejar por el médico para lograr un resultado óptimo. ¿Cuánto debo esperar para volver a mi rutina? El tratamiento de relleno facial con ácido hialurónico es un tratamiento sencillo con el que no hay que hacer ningún tipo de reposo. Únicamente hay que tener cuidado durante las siguientes horas de su aplicación y no frotar la zona.

