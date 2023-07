Conoce la técnica de rellenos faciales que rejuvenece si cambiar tu rostro El Dr. Campos comparte los secretos del “blanching”, el método de aplicar ácido hialurónico que necesitas conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El ácido hialurónico es una sustancia que nuestro organismo produce de forma natural y que se encuentra principalmente en la piel. Utilizado en la medicina estética y la industria cosmética como el producto estrella dentro de los rellenos faciales biocompatibles, su finalidad es la de retener agua, proporcionando hidratación y volumen. Muchos pacientes temen que los rellenos modifiquen sus facciones. Para evitar este efecto no deseado se cuenta con la técnica "Blanching". ¿Qué es y cómo se aplica? Sobre esto y más nos contó el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. doctor campos, belleza, rostro, rellenos Credit: Getty Images ¿EN QUÉ CONSISTE? El blanching es una técnica para la aplicación de ácido hialurónico no reticulado que permite borrar las arrugas más finas de forma muy superficial sin que afecte a la expresión de nuestra cara. Esta innovadora técnica se caracteriza por no ser invasiva y complementa a otros tratamientos como la toxina botulínica. La principal diferencia es que está indicado para tratar arrugas estáticas, es decir, aquellas que están presentes de forma permanente en ciertas zonas faciales y que se acentúan con el tiempo. El blanching está especialmente indicado como una opción efectiva y sencilla para tratar las arrugas del entrecejo y de la frente, las patas de gallo, la comisura bucal y las mejillas. El resultado es un relleno de las arrugas finas con una inmediata recuperación. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? Al trabajar las arrugas a nivel superficial, no hay riesgo de inflamación ni hematomas. Además, como todo tratamiento no invasivo permite que el paciente rápidamente se incorpore a su vida cotidiana. Esta técnica ofrece gran capacidad para atraer y retener agua, lo que permite rehidratar la piel y hacer que luzca más tersa. A diferencia de la toxina botulínica, se inyecta donde no hay músculo, permitiendo borrar arrugas finas sin afectar la expresión, siendo una buena opción para la zona del entrecejo, así como para las arrugas horizontales y oblicuas de la frente. ¿CUÁNTO DURAN SUS RESULTADOS? La duración del tratamiento puede variar entre cuatro y diez meses, en función del tipo de producto infiltrado y de la respuesta individual de cada paciente. Hay una cosa muy interesante del blanching; y es que cuando el relleno se ha reabsorbido nos queda efecto porque además de corregir la arruga de manera local por la infiltración estimula la formación de colágeno del propio cuerpo y ese efecto ya es permanente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿CUÁL ES SU COSTO? El costo de la técnica blanching está directamente asociado a la cantidad de producto necesaria para lograr el efecto buscado, pero puedes esperar pagar entre $500 a $700 dólares por sesión. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… El blanching se trata de una meticulosa técnica de inyecciones; la cual es realizada en la superficie de la piel y permite alisar todo el rostro. Una vez que se finaliza el tratamiento el resultado visible es comparable al de un peeling profundo, pero sin tener que sufrir ninguna clase de trauma facial, dolor ni tiempo de reposo. Además de esto, existe un beneficio adicional y es la súper hidratación profunda que otorga a la piel. Como podemos ver, sus beneficios son incontables y es por ello por lo que cada día es más usado y popular entre las personas que desean lucir una piel más sana y joven sin tener que pasar por un quirófano o someterse a tratamientos invasivos.

