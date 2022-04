¿Cuál es el secreto para rejuvenecer las manos? Aquí los detalles El Dr. Campos nos cuenta cómo los rellenos dérmicos pueden transformar tus manos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las manos, al igual que la cara, son partes muy visibles del cuerpo. Envejecen a un ritmo similar y muestran cambios comparables con el tiempo, el daño solar y el tabaquismo entre otros factores. La pérdida de volumen en las manos expone los tendones, las venas y las prominencias óseas subyacentes. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que tienes que saber sobre el relleno dérmico para rejuvenecer tus manos. ¿De qué se trata? El rejuvenecimiento de manos con rellenos dérmicos está ganando popularidad porque puede darles una apariencia más fresca y juvenil al dar volumen a la piel, minimizar las arrugas y ocultar las venas prominentes. Los rellenos que contienen estimulantes dérmicos van un paso más allá, fomentando la producción de colágeno en la piel, lo que conduce a un aumento del volumen y una eficacia prolongada del tratamiento. Consiste en inyecciones en áreas específicas de las manos con estos rellenos que van desde los que cuya base es de ácido hialurónico, pasando por Radiesse que contiene Hidroxiapatita de Calcio o el Plasma Gel, también conocido como, Bio Filler, que consiste en un gel derivado de la propia sangre del paciente reduciendo así cualquier riesgo de reacciones alérgicas. ¿Cuáles son sus beneficios? El rejuvenecimiento de manos restaura la plenitud de sus manos. Los rellenos dérmicos logran hidratar la piel y estimular la producción de colágeno. Por su parte, el Plasma Gel posee como beneficio crucial que también estimula los factores de crecimiento que producen colágeno, pero también las células madre. Esta reactivación mantendrá la piel tersa, fresca y joven, cuyo efecto se reproducirá naturalmente durante los meses posteriores a las inyecciones. En general, estos procedimientos con rellenos brindan un mejor tono y textura, por lo cual tus manos se verán no solamente más jóvenes y llenas, sino que también pueden ayudar con manchas e imperfecciones. Y para resultados mucho más espectaculares, se puede combinar con tratamientos láser y exfoliaciones químicas. ¿Cuál es el paciente ideal? Los mejores candidatos son hombres y mujeres que no están contentos con la apariencia de sus manos y desean restaurar su juventud. Radiesse, por ejemplo, brinda resultados duraderos hasta por dos años. Eso sí, los candidatos ideales para Radiesse o los de ácido hialurónico no deben ser alérgicos a estos ingredientes. Y es justo aquí, donde entran los rellenos de Plasma Gel que, al utilizar un gel derivado de la propia sangre, elimina el riesgo de efectos secundarios. Es ideal para veganos o personas alérgicas. El gel agrega volumen a las áreas que han perdido volumen, mientras suaviza la apariencia de las líneas finas y las arrugas. Es adecuado tanto para hombres como para mujeres, de una variedad de edades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? La mayoría de los pacientes requieren uno o dos jeringas de relleno dérmico para obtener resultados óptimos de rejuvenecimiento de manos. El precio promedio por jeringa de rellenos dérmicos es de $650. Las inyecciones de plasma gel varían en precio desde $350 a 450 por sesión. Una última recomendación… Los rellenos ofrecen una forma eficaz de rejuvenecer las manos y se vuelven más populares cada día. Para obtener más información sobre los rellenos de manos o para averiguar si este tipo de procedimiento es adecuado para ti, consulta a un especialista certificado para que te pueda brindar información sobre todas las opciones disponibles que logrará devolverle a tus manos esa apariencia juvenil que buscas.

