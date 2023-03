Look del día - 8 de marzo, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina Máxima Credit: Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images La reina Máxima de Holanda, Eva Longoria, Jessica Alba y Altaír Jarabo son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria Credit: Photo by Robert Kamau/GC Images La veterana actriz se ve fabulosa con este vestido de brillo que lució en una entrevista en el programa The Late Show con Stephen Colbert. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Altaír Jarabo Altaír Jarabo Credit: Instagram / Telemundo La actriz llegó al set de Hoy día con este espectacular look verde neón para ofrecer detalles de la telenovela Juegos de mentiras (Telemundo) que protagoniza junto a Arap Bethke y María Elisa Camargo. 2 de 9 Ver Todo La reina Máxima Reina Máxima Credit: Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images En su segundo día de visita en ​​Eslovaquia, su majestad eligió un vestido de silueta lápiz por debajo de la rodilla, manga francesa y con el clásico estampado de pata de gallo en blanco y negro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Verónica Bastos, Myrka Dellanos, Alix Aspe y Giselle Blondet Verónica Bastos, Myrka Dellanos, Alix Aspe y Giselle Blondet. Credit: Cortesía Telemundo Las presentadoras lucieron felices y fabulosas al celebrar por todo lo alto el primer aniversario de La mesa caliente desde Nueva York. 4 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galván Credit: Instagram / Michelle Galván La presentadora de noticias de Primer Impacto (Univision) se ve súper sofisticada con este vestido negro corto de mangas largas al descubierto que combinó con un blazer y zapatos en verde neón. 5 de 9 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba Credit: Photo by Peter White/Getty Images La actriz y empresaria asistió al desfile de Miu Miu Womenswear para la temporada Otoño Invierno en la Semana de la Moda en París con este elegante conjunto. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio R' Bonney Gabriel R'Bonney Gabriel Credit: Instagram / R'Bonney Gabriel La Miss Universo 2022 nos dejó boquiabiertos con este look deportivo y cómodo, perfecto para viajar. 7 de 9 Ver Todo Celinés Toribio Celinés Toribio Credit: Instagram / Celinés Toribio La carismástica presentadora de televisión dominicana y exreina de belleza celebró su cumpleaños en un restaurante con amigos y familia con este romper negro que le quedó como un guante. 8 de 9 Ver Todo Alejandra Capetillo Alejandra Capetillo Credit: Instagram / Alejandra Capetillo La hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo sigue enamorándonos con sus distinguidos looks invernales desde Madrid, España. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

