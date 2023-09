El look del día - agosto 6, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: P van Katwijk/Getty Images Georgina Rodríguez, Sofía Vergara y la reina Máxima son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez El look del día Credit: Instagram Con mucho estilo, la conductora posó con este vestido estilo camisero pero elevado gracias al tejido satinado, el cinturón con gran lazada y la falda drapeada que acompañó de delicadas sandalias color nude. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Georgina Rodríguez El look del día Credit: Andreas Rentz/Getty Images Para su llegada en góndola a Venecia, la empresaria optó por este ceñido vestido corto en tonos anaranjados con escote asimétrico y pañuelo incorporado que completó con sandalias minimalistas rojas y joyas de Pasquale Bruni. 2 de 8 Ver Todo Sofía Vergara El look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Parece que la actriz le está cogiendo el gusto a lucir enterizos, como este palabra de honor con pantalón palazzo en color durazno de Alex Perry con el que la vimos en el último show en vivo de America Got Talent (NBC). 3 de 8 Ver Todo Anuncio Reina Máxima El look del día Credit: P van Katwijk/Getty Images También de naranja vimos a la monarca holandesa, quien para inaugurar el nuevo curso universitario eligió un vestido muy favorecedor de manga corta y largura midid, con cinturón, que combinó con un gran tocado de flores, aretes, cartera de mano y zapatos de ante, todo en color marrón. 4 de 8 Ver Todo Susana Zabaleta El look del día Credit: Mezcalent La actriz dijo presente en el estreno de Héroes, próximamente en los cines de México, con un atuendo muy rockero de pantalones satinados negros, corsé cubierto con un top de red con brillos, chaqueta de corte torero y pañuelo al cuello. Con una llamativa manicura azul y un original peinado, completó su look con aretes largos y botines de cuero. 5 de 8 Ver Todo Chiquibaby El look del día Credit: Instagram Siempre sonriente, la conductora presumió pierna en este vestido rosa bebé satinado con falda estilo tulipán y cinturón, y sandalias beige. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carolin Sandoval El look del día La comunicadora compartió esta imagen ataviada con un bonito vestido floreado de falda asimétrica, escote palabra de honor y mangas acampanadas en tonos ideales para recibir al otoño. 7 de 8 Ver Todo Florence Pugh El look del día Credit: Mike Marsland/WireImage Para una entrega de premios en Londres, la actriz lució este increíble vestido blanco semitransparente de corte sirena y apliques florales de encaje de Alexander McQueen. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

