La reina Letizia llegó a un festival en Palma de Mallorca con un vestido de $119 y arrasó Su majestad además llevó un clutch de Mango y sandalias planas de Magrit. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la realeza cualquier cosa nos interesa, especialmente cuando tiene que ver con lo que usan las princesas o las reinas. Es por eso que ningún look de la reina Letizia pasa desapercibido. Y es que su majestad nunca decepciona con los atuendos que luce en cada uno de los eventos oficiales a los que asiste e incluso, los que lleva durante sus vacaciones. Sabemos que la reina tiene a su alcance todas algunas de las marcas más prestigiosas y costosas del mundo, pero aún así en muchas ocasiones la hemos visto llevando piezas de marcas como Zara y Mango. Fue precisamente en una de sus más recientes eventos al que llegó con una pieza de una marca muy popular que además también es bastante asequible. Hablamos de su reciente aparición en el Atlántida Mallorca Film Fest, en Palma de Mallorca, dónde llegó con un sencillo vestido negro de seda con que la hacía ver muy bonita. La pieza es de la marca & Other Stories y cuesta $119. Eso sí, el modelo se agotó de inmediato en el website de la marca, pero es muy posible que todavía lo puedas encontrar en una de sus tiendas. Lo bueno es que el vestido también está disponible en dorado desde la talla 0 hasta la 12. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/WireImage, Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/WireImage Reina letizia, vestido Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que para complementar su look, su majestad eligió un clutch negro con bordados y pedrería, de Mango y sandalias planas, de Magrit. La reina se encuentra en Palma de Mallorca disfrutando de sus vacaciones de verano. Estamos seguras que tanto las niñas como ella, nos deleitarán con sus looks.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Letizia llegó a un festival en Palma de Mallorca con un vestido de $119 y arrasó

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.