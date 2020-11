Close

Este es uno de los vestidos más sexy que ha usado la reina Letizia Su majestad ya había usado este modelo durante un evento en el 2018 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que la reina Letizia es amante de la moda y siempre luce impecable durante sus apariciones oficiales, y hasta cuando vacaciona con su familia. Y es que sabiendo que tiene los ojos del mundo encima, su majestad sabe muy bien que debe llevar ropa elegante en todo momento. De hecho, la reina es considerada una de las mujeres mejor vestidas de Europa. Lo que más nos gusta de su forma de vestir, es que, si bien la vemos llevar piezas de prestigiosos diseñadores, también es fanáticas de tiendas superasequibles como Zara y Mango. ¿Otra cosa que también nos encanta? Que no le importa repetir atuendos y eso fue justo lo que hizo durante su más reciente aparición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina y su esposo, el príncipe Felipe VI, fueron los invitados de honor a los Premios de periodismo Francisco Cerecedo, llevados a cabo en el Palacio del Pardo, en Madrid. Ahí la pareja estuvo encargada de entregar uno de los galardones. Para la ocasión la reina de España llevó un clásico vestido negro con manga tres cuarto y delicados vuelos, de Giorgio Armani. Este es el mismo vestido que la reina llevó durante un evento en el 2018. Ya en varias ocasiones la hemos visto llevando piezas que ya había usado y la verdad nos encanta que lo haga. Pero en verdad lo que llamó más la atención de su look, fue lo sexy que la hacía lucir. Image zoom Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Image zoom Y es que el modelo tenía una atrevida abertura frontal que dejaba ver sus tonificadas piernas. La abertura es tan pronunciada que, si se hubiera descuidado, habría mostrado más de la cuenta y teniendo en cuenta su posición, seguramente eso hubiera sido un gran escándalo. Además de su sexy vestido, su melena, que tenía rizos sueltos, también llamo la atención porque lucía más larga y brillosa que nunca. La verdad es que quedamos fascinadas con su total look.

