¡Guapísima! La reina Letizia muestra sin pena sus abdominales de acero Lejos de cualquier protocolo la soberana lució regia con un modelito que dejaba entrever su tonificado estómago Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Reina Letizia lució recientemente en Valencia un look de moda que nos tiene maravilladas. No sólo por su llamativo tono fucsia, que marca tendencia esta primavera sino porque el modelo de este traje revela su tonificada figura a los 49 años. La soberana española seleccionó sin miedo un atrevido vestido en color fucsia, modelo 'cut out' con aberturas laterales que dejaban a la vista sus abdominales. Su majestad llevó este deslumbrante diseño para acudir al acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebró en el Oceanogràfic en Valencia, España. Reina Letizia Sabemos también que el diseño pertenece a una nueva firma de moda española emergente llamada Serendipia, de Torrent que ha sido creado por Cristina Pérez. El precio del diseño es igual de fabuloso: cuesta 64,95 euros y como es de esperarse ya está agotado en la web de la marca de ropa valenciana. El traje a la altura de la rodilla, tiene mangas largas abullonadas con puños. Se destaca sobretodo porque en el medio tiene una argolla central que une los cortes o aberturas a la cintura y se remata con una cremallera en la espalda. Queen Letizia Attends Attend Red Cross Fundraising Day Credit: Carlos Alvarez H./Getty Images Los complementos o accesorios del traje fueron también parte calve del éxito de su propuesta. Doña Letizia llevó un bolso de cuero de Carolina Herrera del mismo tono, zapatos cerrados de tacón también en fucsia y aretes dorados. Queen Letizia Attends Attend Red Cross Fundraising Day Credit: Carlos Alvarez H./Getty Images Vaya majestad, aquí no sólo queremos aprender lecciones de estilo sino cuál es la rutina de ejercicios que la tiene luciendo tan guapa y fit como una adolescente.

