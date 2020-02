El vestido de terciopelo de la reina Letizia más criticado por la prensa española La reina de España vuelve a apostar por el azul de gala, pero no convence al público. ¿A ti qué te parece? By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana la agenda de los reyes de España ha estado abarrotada de eventos y compromisos por toda España y, como es habitual, la reina Letizia ha acertado con sus looks que combinaban marcas españolas con otras de pasarela como Victoria Beckham o su adorada Carolina Herrera, pero un look en particular se ha llevado toda la atención de la prensa de su país, y no precisamente para aplaudirlo. La ocasión era la cena de recepción del cuerpo diplomático que se celebra cada año en el Palacio de la Zarzuela de Madrid y la reina ha escogido un vestido de terciopelo azul firmado por su diseñador de cabecera para eventos importantes, Felipe Varela, que ha sido muy criticado por los medios de comunicación. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unos lo han tachado de demasiado recatado, otros de que la prenda tiene demasiados elementos y otros de que sencillamente no es el estilo de la reina. Y a ti, ¿qué te parece el look? Cabe destacar también que esta no es la primera vez que la reina luce este vestido. Ya habíamos visto esta pieza con cuello redondo, cinturón y mangas abullonadas, en la celebración de la pascua militar de 2018. Image zoom Aunque ha elegido los mismos pendientes en color esmeralda para completar el look, esta vez ha cambiado el peinado por un semirecogido con los mechones delanteros con tirabuzones muy marcados y la manicura en un brillo transparente en lugar del azul marino que eligió hace dos años. ¿Qué año lo ha llevado mejor? Advertisement

