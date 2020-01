¿Error o acierto? El espectacular vestido azul de la reina Letizia en la Pascua Militar La reina de España estaba espectacular en el desfile militar con este vestido que no ha contentado a todo el mundo. Y a ti, ¿qué te parece su look? By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estampado animal, escotes en la espalda, total look de cuero o trajes de chaqueta en colores inesperados y a la última, la reina Letizia se atreve con todas las tendencias, y con bastante acierto. Esta Mañana nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con su look que parecía digno de la alfombra roja delos Golden Globes, y no ha estado exento de polémica. Hoy se celebraba en Madrid el tradicional desfile de la pascua militar y, para muchos, el vestido de gala con apertura lateral que escogió la reina no era el más apropiado para este evento en particular. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el dress code del acto pide vestido largo y la reina se ha ajustado al código, la elección de este diseño de la modista madrileña Lola Li ha sorprendido a muchos por su apertura lateral. El vestido en cuestión tiene corte esmoquin y un favorecedor color azul Klein, el color fetiche de la reina para este evento ya que es el cuarto año consecutivo que lo lleva. Image zoom Doña Letizia ha completado el look de belleza con un recogido desenfadado con algunos mechones sueltos y un precioso ahumado en sombras de colores violeta del que es muy fan y que resalta sus ojos claros. Ha mantenido el juego de accesorios sencillo limitando las joyas a un par de pendientes de perlas muy especiales, ya que fueron el regalo de boda de sus suegros, entonces reyes de España, y unos zapatos de tacón alto negros de gamuza. Una vez más… Chapeau! Advertisement

