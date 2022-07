El look del día - julio 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. la reina Letizia, Galilea Montijo y Eva Longoria son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La actriz y presentadora disfrutó de su domingo con este look supercómodo de jeans de talle alto, top fucsia y tenis blancos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta Esta hermosa falda combinada con una camisa blanca amarrada en la parte frontal, le quedó hermosa a la presentadora mexicana. 2 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Con este fabuloso y elegante vestido naranja, zapatos color camello y un minibolso del mismo color, llegó su majestad a un evento religioso en Santiago de Compostela, España. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andy Escalona Andy Escalona Credit: Instagram/Andy Escalona Con este hermoso minivestido fucsia de manga larga, la presentadora mexicana mostró su hermosa barriga de embarazo. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Este traje verde limón con la espalda al descubierto, le sentó de maravilla a la figura de la actriz y empresaria. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana se paseó por las calles de Oaxaca con este fresco vestido maxi con estampado floral y abertura frontal, 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio LilI Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan La flaca disfrutó de las maravillas de San Juan, Puerto Rico, ataviada con este veraniego vestido estampado, que combinó con sandalias marrones y una cola de caballo con trenza. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora se encuentra en Italia de vacaciones con su familia, y para una tarde de vinos, eligió este coqueto vestido colorblock con cutout. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram/Paula Echevarría Con este look de jeans de talle alto, crop top estampado, zapatos de plataforma y un minibolso naranja, posó la actriz español para sus seguidores en Instagram. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 25, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.