La reina Letizia da una lección de cómo llevar la tendencia de la temporada La reina de España vuelve a triunfar con un estilismo que no le habíamos visto ahora. ¿Qué te parece su look? A punto de dar carpetazo al 2019, podemos decir que este ha sido el año más fashion de la reina Letizia, que entre sus visitas oficiales a Cuba y Japón ha dejado algunos de sus looks más memorables, arriesgados y acertados. De vuelta a casa y oficiando un acto en la capital española, ha vuelto a dar en el clavo con un look sorprendente para la casa real y totalmente a la última. Con motivo de la inauguración de la exposición "La otra Corte. Mujeres de la casa de Austria en los monasterios reales de Las Descalzas y La Encarnación", en el Palacio Real de Madrid, su último acto oficial del año, la ex periodista ha apostado por un traje de chaqueta en ese millennial pink que tanto hemos visto este año, y con el que no cualquiera se atrevería. Se trata de un dos piezas de la firma Hugo Boss, sin duda una de las más repetidas en su armario, que ha combinado con zapatos de punta en exactamente el mismo tono que tampoco habíamos visto hasta ahora. cediéndole todo el protagonismo al raje, la reina ha mantenido el juego de accesorios a la mínima, completando el look con un anillo oversize dorado en el dedo índice y unos sencillos pendientes de aro. Nos sabemos si se trata de un trabajo en colaboración con Eva Fernández, su estilista de confianza desde hace años, o una apuesta propia haciéndose eco de la que es una de las tendencias clave del año, ¡pero bravo por otro acierto estilístico!

