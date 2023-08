El look del día - agosto 21, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Isabel Infantes/PA Images via Getty Images Itatí Cantoral, Ivy Queen, Jennifer López y la reina Letizia son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Look del día Credit: Instagram La exreina de belleza presumió tipazo con este bonito vestido estampado en tonos azules y anaranjados, de cuello halter, que acompañó con zapatos de punta dorados y un bolsito joya de Dolce & Gabbana. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Itatí Cantoral Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz, con su hermano al piano, presentó Noche no te vayas cantando temas de su padre Roberto Cantoral en México, ataviada con este traje rojo brillante de manga larga, escote profundo, forro de leopardo y hebilla de corazón en la cintura; y zapatos negros y plateados de plataforma. 2 de 9 Ver Todo Reina Letizia Look del día Credit: Harold Cunningham - FIFA/FIFA via Getty Images Para apoyar al equipo español de fútbol femenino en la final del Mundial de Australia, la monarca se vistió de rojo como las jugadoras con un modelo de Hugo Boss formado por una blazer entallada, con hombros marcados y botones negros a contraste y unos pantalones rectos a juego. Doña Letizia añadió una camiseta negra debajo y completó el look con un bolso de Carolina Herrera de asa corta a juego. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Look del día Credit: Instagram La artista está celebrando un año de matrimonio con Ben Affleck y además de compartir recuerdos de ese día, el fin de semana la vimos con este sensual traje de PatBo, con cuerpo estilo corsé y falda larga calada igual que alas mangas, que acompañó con un bolsito de rafia. 4 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Look del día Credit: Instagram La conductora regresó de sus vacaciones al plató de Enamorándonos US más fabulosa que nunca con este vestido satinado palabra de honor, con detalles drapeados, gran abertura en la falda y cola lateral que lució junto a sandalias minimalistas de color nude. 5 de 9 Ver Todo Ivy Queen Look del día Credit: Instagram La Caballota sorprendió con este atuendo plateado compuesto por un minivestido ajustado, bolsito de bolas metálicas y botas altas con brillos irisados. Hasta la montura de sus llamativas lentes era plateada. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Reyes Look del día Credit: Instagram La cantante mexicana fue la invitada en el programa Veo como cantas, donde deslumbró con un llamativo enterizo verde lima, con flores azules bordadas con pedrería y lentejuelas de Georges Hobeika con chaqueta a juego y sandalias de altísimo tacón en azul satín, de Charles & Keith. 7 de 9 Ver Todo Jessica Alba Look del día Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Para salir de compras con su hija, la empresaria apostó por un cómodo look de pantalón de mezclilla con cinturón beige, un top corto de color blanco y una blusa del mismo color. Joyas plateadas y sandalias planas de pala completaron su look. 8 de 9 Ver Todo Ariana DeBose Look del día Credit: Patrick McMullan/PMC via Getty Images Para conducir el festival Southampton Arts Center en Nueva York, la actriz eligió este coqueto vestido largo con grandes flores estampadas que le sentaba como un guante. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

